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特朗普叫麥當勞外賣到白宮 當場掏出100美元小費

即時國際
更新時間：12:48 2026-04-14 HKT
發佈時間：12:48 2026-04-14 HKT

美國總統特朗普周一（13日）在白宮橢圓辦公室收取麥當勞外賣，並大方給予外賣員100美元小費。特朗普此舉是為了宣傳共和黨有關免徵小費稅的新法條。

特朗普當天特別邀請來自阿肯色州的DoorDash外賣員西蒙斯（Sharon Simmons）來到白宮。西蒙斯親手提著2大袋特朗普最愛的麥當勞美食抵達，這場會面主要是為了在「報稅日」前夕，宣傳特朗普所推動的「免徵小費稅」政策。

宣傳免徵小費稅新法條

現場媒體雲集，正當特朗普與記者及西蒙斯交談時，一名媒體記者突然轉向西蒙斯問道：「白宮給小費大方嗎？」

聽到問題後，特朗普立刻大聲地說了一句「等一下！」隨後便伸手掏出一張看起來是100美元的鈔票，當場塞到西蒙斯手中。

外賣員：白宮給小費非常大方

特朗普笑著補充道，「妳提醒了我。」這番霸氣舉動引發全場關注，而西蒙斯在驚喜接下小費後，也隨即配合地對媒體稱，白宮給小費非常大方。

依據《大而美法案》，從小費中獲取收入的勞工，在2025年至2028年期間，最高可享有2.5萬美元的免稅所得額。

最高可享2.5萬美元免稅額

特朗普笑言，該法案讓西蒙斯今年拿到1.1萬美元的退稅額。

根據DoorDash的新聞稿，西蒙斯已有10名孫兒，她自2022年當外賣員以來，累計跑單量已突破1.4萬次。新聞稿中提到，「自從『免徵小費稅』法案實施以來，我們估計外賣夥伴們已經節省了數億美元」。

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