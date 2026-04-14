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XChat | 馬斯克版微信4.17面世 標榜無廣告無跟蹤 支援簡體中文版

即時國際
更新時間：12:05 2026-04-14 HKT
發佈時間：12:05 2026-04-14 HKT

美國富商馬斯克（Elon Musk）旗下社交平台X的獨立通訊應用程式XChat，將於周五（17日）在蘋果蘋果App Store上架，目前已開放預訂，將率先支援iPhone與iPad。這款應用程式被外界稱為「馬斯克版微信」，標榜無廣告、無追蹤及端到端加密，並提供文字訊息、音訊與視像通話、文件傳輸、群組對話，以及編輯或刪除已發送訊息等。

XChat支援46種語言，當中包括簡體中文，將同步在中國上架，用戶毋須提供手機號碼，透過現有X帳號登入即可。XChat目前僅推出iOS版本，Android版本未定。

「馬斯克版微信」即將面世。路透社
「馬斯克版微信」即將面世。路透社
馬斯克旗下社交平台X的獨立通訊應用程式XChat。路透社
馬斯克旗下社交平台X的獨立通訊應用程式XChat。路透社

支援46種語言

XChat官方賬號近日在X上發消息稱，用戶的「加密聊天」將擁有獨立應用。多家科技媒體報道稱，X正把原有站內聊天功能進一步獨立出來，推出面向蘋果手機用戶的專門通訊應用程式。

蘋果App Store顯示，這款應用程式頁面上介紹說，XChat定位為「在私密、專注的空間與X上的任何人聊天」，稱其「無廣告、無追蹤、端到端加密」。

標榜通訊支付加密

有分析認為，XChat的推出是X向「超級應用」方向擴展的一步。馬斯克此前曾多次提出把X打造為集社交、通訊、支付等功能于一體的綜合性平台。

隨著X推進支付業務和數字錢包布局，獨立通訊工具的上線被視為其相關構想的延伸。

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