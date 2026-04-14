櫻島火山爆發 | 火山灰衝上3400米高空 大型噴石飛散

日本南部鹿兒島市的櫻島火山再度爆發，這是今年首次大規模噴發，也是自去年12月13日以來來第二次噴發，大量火山灰直衝數公里外的高空。

維持第3級入山管制

日本氣象廳表示，櫻島火山在上周六（11日）中午12時04分噴發，噴煙高度達3400米，噴發量屬多量等級，目前火山警戒等級維持在3級入山管制狀態。氣象廳提醒，在火山口約2公里範圍內，需特別防範大型噴石與火山碎屑流可能帶來的威脅。

這是櫻島火山今年首次大規模爆發。YouTube／財宝公式チャンネル

櫻島火山活動仍處於不穩定狀態。美聯社

櫻島火山警戒等級維持3級。Google Maps

櫻島是日本最活躍的活火山之一，氣象廳指出，今次噴發發生於櫻島南岳山頂火口，而噴發有助於緩解先前在火山內部累積的大部分地殼變形壓力。

顯示火山活動有增強趨勢

櫻島火山今次噴發規模明顯，為自2025年11月27日以來，首次觀測到噴煙高度超過3000米的情況。

氣象專家指出，噴煙高度顯示火山活動有增強趨勢，需持續密切監測後續變化。

除了大量火山灰外，相關部門也確認有大型噴石從火山口噴出，最遠飛落至距離火山口約600至1000米的七合目附近區域，顯示噴發動能強勁，對火山口周邊仍具高度危險性。