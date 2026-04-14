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新加坡淫魔見女傭遭侵犯未施援手 再強姦女事主

即時國際
更新時間：19:05 2026-04-14 HKT
發佈時間：19:05 2026-04-14 HKT

新加坡前年（2024年）發生一宗駭人強姦案件。一名男子經過一片草地時，發現一名女傭醉酒後遭人強姦，惟男子當刻未有施予援手，反而等色魔離開後，也趁機強姦女傭。新加坡傳媒報道，男子周一（13日）被判囚八年及鞭打六下。
案件發生於2024年5月27日，地點在梧槽路一帶的肅街（Short Street）。被告是馬來西亞籍，24歲的哈爾文（Harvin Velanggany），分別被控強姦和偷竊。受害人是一名32歲的菲律賓籍女子，案發時在當地任職女傭。
案情顯示，受害者案發當天休假，於是到Hotel Mi Rochor酒店對面的草地喝啤酒。被告當日傍晚時分經過草地，見一名印度籍男子與受害人發生關係。
被告見受害者看似喝醉酒，便走上前問發生什麼事。受害者指自己不認識該印度男子，指斥對方「霸王硬上弓」。印度男子離開後，受害者打算離開時，發現手機不見，於是開始找起手機來。
聽到受害者擔心懷孕，被告說自己有帶安全套，叫受害者不要擔心。受害者其實是指擔心印度男子讓她懷孕。被告當時就取出安全套，然後將其強姦。受害者事後向在附近抽煙的一名酒店職員求救，職員協助受害者報警。
 

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