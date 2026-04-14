美伊談判破局 | 美媒：伊朗稱最多暫停鈾濃縮5年 特朗普拒絕

美國《紐約時報》引述1名美國官員和2名伊朗高層官員披露，美國和伊朗在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行停火談判期間，美方要求伊朗暫停鈾濃縮活動20年，但伊朗方面周一（13日）作出正式回應，表示其最多只能同意暫停5年。而美國總統特朗普已拒絕伊方的5年期限提議。

報道稱，美國與伊朗官員均指出，雙方因伊朗停止濃縮鈾活動的期限差距過大，導致談判破局。美國官員還稱，美國曾要求伊朗將高濃縮鈾運出伊朗境外，但伊朗方面堅持要求將這些濃縮鈾留在境內。不過，伊方提出可以大幅「稀釋」這些核燃料。

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伊朗稱最多暫停鈾濃縮5年。美聯社

特朗普拒伊朗暫停鈾濃縮5年。美聯社

特朗普強調，不會達成任何允許伊朗擁有核武器的協議。美聯社

萬斯說，無論雙方能否再進行對話或最終達成協議，現在球在伊朗一方。美聯社

談判因濃縮鈾期限破局

報道稱，美伊雙方正在商討舉行新一輪面對面談判，但據美官員透露，相關計劃尚未敲定。

另據美國Axios新聞網站報道，儘管美伊尚未達成協議，但伊方12日一度認為，雙方已接近達成一份初步協議。而美國副總統萬斯當天召開新聞發布會不僅隻字未提協議即將達成，反而指責伊方，並宣布美國代表團撤離伊斯蘭堡。

或舉行新一輪談判

一名知情人士說：「伊方對那場新聞發布會感到非常惱火」。

而萬斯在接受霍士新聞訪問時表示，伊朗談判代表未獲授權，美方不清楚伊朗代表要如何談判，是美方離開伊斯蘭堡的主因。

萬斯說，無論雙方能否再進行對話或最終達成協議，現在球在伊朗一方，美方已提出很多建議。他強調，伊朗如能同意美方建議的關鍵項目，特朗普對美伊關係正常化仍態度開放。

特朗普：要收回伊朗濃縮鈾

特朗普13日則在白宮對媒體說，伊朗方面當天早上致電美方表示「希望達成協議」，但他不會達成任何允許伊朗擁有核武器的協議。

特朗普強調，「伊朗絕不會擁有核武器」，「如果他們不同意，那就沒有協議可言。永遠也不會有協議」。

他還表示，美國的另一項優先任務，是收回伊朗持有的濃縮鈾，並稱「我們要麼從他們手中取回，要麼就直接把它奪回來」。