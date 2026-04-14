全球最美大學︱香港科技大學排名17亞洲第一 北京清華排38

有130年歷史的室內設計雜誌《美好家居》（House Beautiful）最近公佈的世界最美麗大學校園排行榜，其中榜首的是美國佛羅里達州的弗拉格勒學院（Flagler College）。亞洲排名最高是香港科技大學（HKUST），全球排名17位，而內地排名最高則是北京清華大學。



《美好家居》表示：「這些校園提供的遠不止學術空間，更能激發創作、啟發靈感，並營造出豐富的文化氛圍，提升學生在校生活質素。」

香港科技大學打入全球最美大學榜，排名17。星島日報資料圖片

科大對着的西貢海岸線。科技大學

美國佛羅里達州的弗拉格勒學院。法新社

加拿大皇家大學（Royal Roads University）。YouTube@Royal Roads University

對於香港科技大學，《美好家居》認為，這所只有35年歷史的學府，雖然校園佔地僅120英畝，但面向西貢南部漂亮的海岸，使人留連忘返。內地排名最高的是清華大學，全球排第38，雜誌指這所北京名校除了景色優美，也是公認的全國最佳大學之一。

位於加拿大卑詩省維多利亞的皇家大學（Royal Roads University）和卑詩大學（UBC）都榜上有名，分別位居第9及第22位。其中皇家大家被指，校園內擁有許多令人心曠神怡的優美空間，是學生放鬆身心陶治性情的理想地方。

而皇家大學的哈特利公園國家歷史遺址（Hatley Park National Historic Site）被譽為「令人嘆為觀止」，而校園內其他區域也同樣使人驚艷，642英畝鬱鬱蔥蔥的綠地，還有海峽景致和日式花園，令人流連忘返。

位於溫哥華的UBC，以其面向壯麗高山和海景的優越地理環境，成為入選的主要原因之一，獲讚賞為「讓你盡享兩全其美的體驗，既可飽覽北岸山脈的景色，又可輕鬆前往多個海灘」，而且距離溫哥華市中心僅需25分鐘車程。《美好家居》表示，學生在這裡待四年實在不夠。