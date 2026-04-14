中美關係 | 特朗普：與中國關係非常好 習近平希望戰爭結束

美國總統特朗普周一在白宮對記者表示，他尚未就伊朗戰爭問題與中國國家主席習近平通話，但重申美國與中國的關係非常好，並補充說：「習近平希望看到戰爭結束。」

針對美國有線新聞網（CNN）提出有關美國情報部門提供的資訊以及可能與中國領導人溝通的問題，特朗普澄清說，他沒有就此事直接與習近平交談；但他警告，如果北京向德黑蘭提供軍事支持，將會面臨後果。

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特朗普指習近平希望看到戰爭結束。路透社

特朗普表示，沒有就伊朗戰爭直接與習近平交談。路透社

特朗普確認正安排下月訪華，會晤習近平。路透社

尚未就伊朗戰爭與習近平對話

特朗普說：「如果中國那樣做，中國就會遇到大麻煩，明白嗎？」

特朗普又證實，他先前推遲的訪華行程已重新安排在下月進行。

確認正安排5月中訪華

特朗普在其社交平台Truth Social上發文，確認修訂後的訪華行程安排。

他說：「我與尊敬的中國國家主席習近平原定的會晤，由於我們在伊朗的軍事行動而被推遲，現已重新安排於5月14日至15日在北京舉行。今年晚些時候，我和第一夫人梅拉尼婭還將在華盛頓接待習近平主席和𠔏夫人彭麗媛回訪。」

他還補充說，雙方官員目前正在敲定這次「歷史性訪問」和「意義重大事件」的準備工作。

原定行程因中東戰爭推遲

白宮新聞秘書萊維特也證實了這一消息，並指出會晤推遲是由於中東地區的軍事行動優先事項所致。萊維特在向記者通報情況時表示，習近平理解特朗普在軍事行動期間留在美國的必要性。

萊維特補充：「我們再次估計，訪問時間為4到6周後。總統特朗普期待這次訪問，訪問並沒有以戰爭結束為前提條件；習近平主席明白，在當前軍事行動期間，美國總統留在這裏的必要性。」