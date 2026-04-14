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伊朗局勢：特朗普擬恢復有限攻擊 學者：伊仍有大量攻擊快艇

即時國際
更新時間：08:39 2026-04-14 HKT
發佈時間：08:39 2026-04-14 HKT

 《華爾街日報》周日引述官員稱，美伊談判未能達成協議後，美總統特朗普在實施海上封鎖的同時，正考慮恢復對伊朗的有限軍事打擊，以打破和談僵局。此外，該報又引述分析家指，目前伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍仍保有相當份量的實力，包括數百乃至上千艘小型船艇、無人艇等。美國想要長期控制海峽，壓力不小。

另外，特朗普周日接受霍士新聞訪問時罕見承認，石油與汽油價格可能會持續維持高企，一路延續到11月中期選舉。他也揚言若中國向伊朗提供軍援，美方將對中國輸美商品加徵50%關稅：「如果我們抓到他們這麼做，他們會被加徵50%關稅，這是非常驚人的數字。」

針對有外電報道中國計劃向伊朗提供肩扛式防空導彈，中國外交部發言人郭嘉昆斥之為「無根據的抹黑」。

郭嘉昆稱，中國在軍品出口方面一貫採取慎重負責任態度，根據本國出口管制法律法規及承擔的國際義務實施嚴格管控，「我們反對無根據的抹黑或惡意關聯」。

特：若華軍援伊朗 加50%關稅

對於特朗普揚言，若中國向伊朗提供武器就加徵50%關稅，郭嘉昆僅回應一句話：「關稅戰沒有贏家」。 

《華爾街日報》周日引述華盛頓近東政策研究所學者納迪米說，儘管美宣稱已對伊朗海軍形成毀滅性打擊，但革命衛隊超過60%的快速攻擊艇仍然完好無損。與常規海軍不同，革命衛隊擁有獨立的艦隊，主要由更靈活的小型艦艇組成。

這些小型艦艇適合在狹窄水域工作，而且比大型艦艇更難被衛星發現。前英國海軍官員克里斯·朗認為，伊朗可能在崎嶇的海岸線上隱藏了數百艘小型攻擊艇。

美國退役海軍中將哈沃德說：「伊朗已經損失了80%到90%的海軍作戰能力，但最後10%才是最難解決的。」

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