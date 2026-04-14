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伊朗局勢｜伊朗稱美以襲擊致逾3000平民死 39艘商船沉沒110漁船被毀

即時國際
更新時間：07:29 2026-04-14 HKT
發佈時間：07:29 2026-04-14 HKT

新華社引述伊朗向國際海事組織法律委員會提交的文件指，美國及以色列對伊朗發動的軍事打擊，對其海上運輸及人員安全造成嚴重損失。

醫院大學等民用設施受損

文件稱，伊朗共有39艘商船遭襲並沉沒、110艘傳統漁船被毀，另有20名海員死亡。伊方亦指，美以行動針對多項海事基礎設施及救援能力，包括搜救船隻被擊沉、醫療船受損，以及港口設施、船舶交通服務及導航系統受到干擾。

伊朗在文件中指，有關行為嚴重違反國際法，敦促國際海事組織法律委員會予以譴責，並呼籲立即停止針對海事安全設施、醫療船及民用航運的攻擊。美以軍事行動造成包括逾3000名平民死亡，其中包括277名學生，並導致超過12.5萬處民用設施受損，339間醫院、857間學校及32間大學被毀，約300萬人流離失所，其中50萬人無家可歸。

伊朗表示，當前波斯灣及相關水域安全形勢惡化，源於美以軍事行動，並稱現階段不允許參與襲擊伊朗的國家船舶通過霍爾木茲海峽，其他國家船舶如需通行，須與伊朗主管部門協調，以確保航行安全。

伊朗稱，在敵對行動結束後，將與阿曼協調建立霍爾木茲海峽安全通行框架，並向國際海事組織通報相關進展。

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