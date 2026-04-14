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伊朗局勢｜黎巴嫩總統稱冀華盛頓會談促停火　真主黨強烈反對與以色列談判

即時國際
更新時間：03:11 2026-04-14 HKT
發佈時間：03:11 2026-04-14 HKT

以色列與黎巴嫩的衝突持續，黎巴嫩總統奧恩表示，希望黎巴嫩、美國及以色列代表在華盛頓舉行的會談中，能推動達成停火安排，並為結束黎以衝突及穩定南部局勢鋪路。

冀啟動直接談判以達成協議

黎巴嫩總統府在社交平台引述奧恩與意大利外長安東尼奧·塔亞尼會面時指，黎巴嫩希望就「啟動黎以直接談判」達成協議，以結束敵對狀態並恢復穩定。他強調，當前存在達成可持續解決方案的機會，但相關安排不能單方面推動，以色列必須回應停止軍事行動並展開談判的呼籲。

奧恩又表示，以色列在黎巴嫩的破壞行動無助解決問題，強調外交途徑始終是解決武裝衝突的最佳方式。他亦歡迎意大利提出主辦談判，並稱相關磋商將由黎巴嫩國家層面主導進行，不涉及其他派系。此外，他透露黎巴嫩已加強貝魯特機場及邊境口岸的保安措施，以防止武器走私。

真主黨稱談判將「徒勞無功」

不過，真主黨領袖納卡西姆強烈反對與以色列展開談判，形容有關嘗試「徒勞無功」，並指黎巴嫩不應在未達成內部共識下被帶入談判進程。

卡西姆在講話中批評以色列意圖分化黎巴嫩社會，呼籲各方共同應對衝突，並強調在對未來安排達成理解前應先一致對抗「侵略」。他同時指以色列正推動擴張主義計劃，意圖將西岸、加沙及鄰國部分地區納入所謂「大以色列」構想，並聲稱在美方支持下持續對黎巴嫩進行軍事行動。

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