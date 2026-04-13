京都11歲男童「人間蒸發」 搜索22天疑尋獲遺體

日本京都府南丹市11歲男童安達結希日3月23日被繼父送到學校附近後離奇失蹤，近一千名搜救人員及熱心民眾搜索近3周，日前先後找到乾淨的書包和鞋子，至周一終於找到遺體。



據日本放送協會報道，遺體在13日當地下午約4時45分一處山林發現，距離他就讀的園部小學約2公里。遺體性別未明，已死去一段時間，腳上沒有鞋子。《京都新聞》引述調查人員稱，相信就是失蹤男童。警方預計周二上午進行驗屍，以確定其身份及死因。

相關新聞：日11歲童校門前「人間蒸發」逾20日 詭異尋回乾淨書包後 山區再現運動鞋

安達結希於3月23日被發現失蹤。當天上午8時，就讀五年級的他原定回校參加六年級學生的畢業典禮，繼父駕車將他送到學校範圍後離開，讓他獨自走路約150米回校。但他下車後便「人間蒸發」，沒有任何目擊者證實看過他從停車場抵達學校，監視器畫面也沒拍到他的身影，去向成謎。

校方到畢業典禮結束後，接近中午才發現男童並未到校，立即通知家長，由家長報警。警方隨即展開大規模搜救行動，初期投入60名警力，後續更動員地方消防隊及眾多熱心民眾，多達1000人投入搜尋。

尋獲書包有可疑

男童失蹤一周後，家屬於3月29日在學校西北方約3公里的山區，發現了他平日常用的黃色書包。然而，消防人員於24、25及28日對該區密集搜索3次均無所獲。而發現書包前當地曾下雨，尋獲的書包卻異常乾淨，令人感到可疑。

至4月12日，搜救人員在山區發現了他的鞋子。如今發現的遺體剛好沒穿鞋。