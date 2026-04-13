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西班牙首相清華大學演講：別拿利馬竇時代地圖看待中國

即時國際
更新時間：20:18 2026-04-13 HKT
發佈時間：20:18 2026-04-13 HKT

西班牙首相桑切斯今日（13日）展開訪華行程，在北京清華大學發表演說，強調國際社會應該正確認知中國，不要再拿400多年前利瑪竇來華時的世界地圖看待中國。他強調，西班牙堅定擁抱多邊主義，並呼籲中方運用國際影響力，推動結束伊朗和烏克蘭的戰爭。桑切斯周二（14日）將與國家主席習近平會面，外界預計重點討論地緣政治及經貿問題。

這是桑切斯4年來第4次訪華，西班牙《世界報》評論寫道，沒有其他歐洲領導人曾如此頻繁訪華，這反映中西之間的政治默契。近期，桑切斯多次反對美國對伊朗動武，被視為歐洲首個敢叫板特朗普的「反戰」政要，獲得中國官方及民間的認同。

西班牙首相桑切斯清華大學演講。 新華社
西班牙首相桑切斯清華大學演講。 新華社

桑切斯應邀到清華大學演講，吸引大批師生出席。這位54歲歐洲政壇明星表示，意大利傳教士利瑪竇當年來華時所帶的世界地圖，是以歐洲為中心，亞洲被置於邊緣，視角帶有明顯偏見。但400多年過去，現在仍有人用那張扭曲的地圖看待中國和世界。

桑切斯指出，隨著美國在多個領域逐步退出領導角色，中國應在氣候變化、安全、國防等議題上發揮更大作用，「中國可以發揮更大作用。例如，正如當前所做的那樣，推動各方遵守國際法，並促成黎巴嫩、伊朗、加沙、約旦河西岸及烏克蘭衝突的結束。」他同時提到中歐貿易失衡問題，呼籲中國對歐洲進口商品進一步開放市場。

西班牙首相桑切斯參觀北京小米科技園。 新華社
西班牙首相桑切斯參觀北京小米科技園。 新華社

桑切斯還到訪北京的小米科技園，由小米集團董事長雷軍陪同參觀小米的業務布局及在歐洲市場的發展情況。參觀期間，桑切斯體驗了小米新SU7、小米YU7、小米AI眼鏡等產品。

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