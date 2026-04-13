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泰國潑水節｜長假車禍暴增3天奪95命 主因超速與酒後駕駛

即時國際
更新時間：20:09 2026-04-13 HKT
發佈時間：20:09 2026-04-13 HKT

泰國元旦新年和潑水節的連假總是交通意外暴增，今年潑水節4月13日至15日，加上周末形成5天長假。據統計，首3天全國交通意外數字已達515宗，合共95人死亡，486人受傷。

曼谷累計死亡人數最多，有6人死亡。當局表示，車禍的模式持續指向危險行為，其中超速和酒後駕駛是主要原因之一。

據道路安全營運中心報告，單是在4月12日（假期第3天）就有171宗意外，169人受傷，24人死亡。超速佔意外的46.20%，其次是酒後駕駛，佔24.56%。而所有車禍中，77.17% 涉及電單車。

有8成意外都是發生在直路上。39.77%發生在鄉或村級道路上，34.50%發生在公路廳的道路上。

意外高峰時段為下午3時至6時，佔約四分之一。而受影響最嚴重的年齡組別為20-29歲，佔約23%。

當局加強反酒駕措施，包括更嚴格地管制酒精銷售，全面禁止向20歲以下的任何人出售酒精，以及在未成年人酒駕導致傷亡的情況下加強審查。社區和家庭檢查站也加強運作，以便在意外發生前監測、警告和阻止有風險的駕駛者。

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