日本大叔「假髮＋斗零踭」扮女裝闖女湯 徘徊7分鐘認「想看裸體」

日本千葉市一處酒店女湯（浴場）12日傍晚發現有51歲男子變裝潛入，他戴上假髮、穿短裙和「斗零踭」高跟鞋，在更衣室鬼祟徘徊長達7分鐘後，被現場多名女性識破，當場向酒店投訴。男子接受警方調查時坦承有易服癖，進入女浴場是為了「看女人的裸體」。

據朝日電視台報道，這名自稱是上班族的51歲男子入住千葉市中央區一間酒店，傍晚6時左右穿戴好全套的女性打扮，包括女性假髮、女用內衣及短裙，還有「斗零踭」高跟鞋，大搖大擺地走進了女湯的更衣間。

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警方指出，當時更衣室內有數名女性正在換衣服或休息。變裝男子進入後並未立即沐浴，而是東張西望、來回走動約7分鐘。由於行徑極度不自然，且身形與走路方式引人懷疑，在場女性隨即向酒店櫃檯投訴。館方得知後立刻報警稱「有男客扮成女人闖進女浴場。」

警方接報趕抵現場時，男子已離開女湯回到自己的客房。面對警方盤查，男子坦承「有穿女裝的興趣，當時突然很想進去女性浴場」、「想體驗當女人的心情」，最後誠實交代「其實我也想看女人的裸體」。警方將持續調查他是否還涉及其他罪行。