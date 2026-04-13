Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普女兒伊萬卡淚憶亡母 首曝夫庫什納2度患甲狀腺癌

即時國際
更新時間：14:39 2026-04-13 HKT
發佈時間：14:39 2026-04-13 HKT

美國總統特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）近日接受媒體專訪時罕見落淚，提到亡母時情緒崩潰，更首度公開丈夫庫什納（Jared Kushner）2度罹患甲狀腺癌，引發外界關注。
  伊萬卡是特朗普與第一任妻子伊凡娜（Ivana Trump）的長女，現年44歲。她近日接受節目《Diary of a CEO》專訪，在90分鐘的訪問中談家庭和人生。

她表示，自己的母親和外婆，是影響她最深的兩個女性。當母親離世時，她最心痛的是3個孩子——阿拉貝拉（Arabella）、約瑟夫（Joseph）與西奧多（Theodore）沒法好好認識外婆伊凡娜。她哽咽表示，這份遺憾至今仍難以釋懷。

相關新聞：
特朗普女兒伊萬卡身高180曾任模特兒兼自創品牌 為家庭遠離政治

與母親伊凡娜感情深厚

伊萬卡形容，母親伊凡娜是「了不起的女性」，回憶對方教會她做事要有目標與意義。伊凡娜2022年在紐約家中意外跌倒身亡，終年73歲。伊萬卡當時在母親葬禮上致悼詞，凸顯母女情深。她感嘆，失去父母的感受很不一樣，尤其是在疫情之後，許多人都被剝奪了與親人相處的時光。

談到家庭生活時，伊萬卡與丈夫庫什納在特朗普結束總統第一任期後，搬到邁阿密定居，她遠離政治、專心撫養3名子女。她在訪談中透露，自己在2020年離開白宮後曾接受心理諮商，原因正是面對母親離世，還有丈夫健康問題的雙重打擊。

庫什納2度秘密接受手術

伊萬卡首度透露，庫什納曾兩度罹患甲狀腺癌。早在特朗普第一任期期間，庫什納就在擔任白宮高級顧問時，秘密接受腫瘤切除手術。2022年特朗普卸任後，庫什納進行第2次手術。這段期間家庭生活動盪不安，讓伊萬卡體會到生命的無常。

此外，伊萬卡也回憶起2023年7月特朗普在賓州遭遇的暗殺未遂事件。當時她正在新澤西的高爾夫俱樂部，與2名孩子在泳池旁休息，透過電視看到父親遇襲畫面。她坦言當時既震驚又恐懼，同時也本能想保護孩子。不過，當看到父親在特勤人員護送下重新站起來時，她內心有種直覺：「他會沒事，還不到他的時候。」

令人意外的是，伊萬卡也表示，自己已經選擇原諒槍手克魯克斯（Thomas Crooks）。她認為，寬恕雖然困難，但卻是必要的，更形容父親能夠平安活下來，是一種祝福。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇聞趣事
2026-04-12 07:30 HKT
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 莊太量：60%資產押注4隻藍籌｜百萬倉
莊太量授年輕人理財之道 退休「老本」有數計 投資首選四大藍籌｜百萬倉
投資理財
8小時前
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」 網民驚呼「似冇着」 21歲大個女撞樣前TVB花旦？
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？
影視圈
20小時前
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
05:40
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
提防騙子
7小時前
60歲劉嘉玲現身北京容貌大變？一部位被指截然不同「就不自然」 突然變大「太顯眼了」
60歲劉嘉玲現身北京容貌大變？一部位被指截然不同「就不自然」  突然變大「太顯眼了」
影視圈
5小時前
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
01:33
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
影視圈
23小時前
清明回鄉拜山獲祖先庇佑？ 買六合彩電腦飛中三獎贏7萬元 幸運兒曬獎金爆幸運投注站地點｜Juicy叮
清明回鄉拜山獲祖先庇佑？ 買六合彩電腦飛中三獎贏7萬元 幸運兒曬獎金爆幸運投注站地點｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
飲食
21小時前
路透社
02:02
伊朗局勢｜美中央司令部：4月13日起封鎖所有進出伊朗港口海上交通 伊朗斥「荒唐可笑」
即時國際
8小時前
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
02:02
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
即時國際
8小時前