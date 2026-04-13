特朗普女兒伊萬卡淚憶亡母 首曝夫庫什納2度患甲狀腺癌

美國總統特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）近日接受媒體專訪時罕見落淚，提到亡母時情緒崩潰，更首度公開丈夫庫什納（Jared Kushner）2度罹患甲狀腺癌，引發外界關注。

伊萬卡是特朗普與第一任妻子伊凡娜（Ivana Trump）的長女，現年44歲。她近日接受節目《Diary of a CEO》專訪，在90分鐘的訪問中談家庭和人生。

她表示，自己的母親和外婆，是影響她最深的兩個女性。當母親離世時，她最心痛的是3個孩子——阿拉貝拉（Arabella）、約瑟夫（Joseph）與西奧多（Theodore）沒法好好認識外婆伊凡娜。她哽咽表示，這份遺憾至今仍難以釋懷。

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與母親伊凡娜感情深厚

伊萬卡形容，母親伊凡娜是「了不起的女性」，回憶對方教會她做事要有目標與意義。伊凡娜2022年在紐約家中意外跌倒身亡，終年73歲。伊萬卡當時在母親葬禮上致悼詞，凸顯母女情深。她感嘆，失去父母的感受很不一樣，尤其是在疫情之後，許多人都被剝奪了與親人相處的時光。

談到家庭生活時，伊萬卡與丈夫庫什納在特朗普結束總統第一任期後，搬到邁阿密定居，她遠離政治、專心撫養3名子女。她在訪談中透露，自己在2020年離開白宮後曾接受心理諮商，原因正是面對母親離世，還有丈夫健康問題的雙重打擊。

庫什納2度秘密接受手術

伊萬卡首度透露，庫什納曾兩度罹患甲狀腺癌。早在特朗普第一任期期間，庫什納就在擔任白宮高級顧問時，秘密接受腫瘤切除手術。2022年特朗普卸任後，庫什納進行第2次手術。這段期間家庭生活動盪不安，讓伊萬卡體會到生命的無常。

此外，伊萬卡也回憶起2023年7月特朗普在賓州遭遇的暗殺未遂事件。當時她正在新澤西的高爾夫俱樂部，與2名孩子在泳池旁休息，透過電視看到父親遇襲畫面。她坦言當時既震驚又恐懼，同時也本能想保護孩子。不過，當看到父親在特勤人員護送下重新站起來時，她內心有種直覺：「他會沒事，還不到他的時候。」

令人意外的是，伊萬卡也表示，自己已經選擇原諒槍手克魯克斯（Thomas Crooks）。她認為，寬恕雖然困難，但卻是必要的，更形容父親能夠平安活下來，是一種祝福。