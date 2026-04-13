遊日注意 | 沖繩知名牛扒屋爆食安危機 9顧客腹痛排血便 5門市勒令停業

日本沖繩知名美式連鎖牛扒品牌Steak House 88近日爆發食安危機，共有9名顧客在用餐後出現劇烈腹痛、腹瀉及血便等情況，經檢驗後證實感染腸道出血性大腸桿菌O26。由於涉及多店鋪且影響擴大，當局已勒令5家門市上周六（11日）起全面停業5天，要求業者全面改善衛生，業者也已出面致歉。

根據日媒《琉球新報》及《沖繩電視台》報道，事發於3月初至月底期間，9名患者年齡從未滿9歲至40多歲不等，為外縣市旅客，包括遊客與參與社團活動的學生，皆曾在沖繩縣內該連鎖品牌多家牛扒店用餐，之後陸續出現腸胃不適症狀。

事件衝擊沖繩觀光形象。維基網站

停業門市包括那霸市國際通店。國際通

Steak House 88是沖繩知名美式連鎖牛扒品牌。Total Okinawa

Steak House 88五間門市要全面停業5天。Total Okinawa

證實感染出血性大腸桿菌O26

相關單位檢驗後，確認所有人均感染腸道出血性大腸桿菌O26，屬於常見但具風險的食源性病原菌。

事件衝擊當地觀光形象，牛扒屋已出面致歉，表示停業的門市包括88牛扒屋那霸市國際通黑齋街（2家店）、市內購物中心店，北谷町：茶山（Mihama）店，以及恩納村恩納店。

由於屬連鎖體系，當局除對涉事門市祭出停業處分，也同步對整體營運公司進行行政指導，要求全面檢討作業流程。

疑加工牛扒未充分加熱

根據調查結果，所有不適顧客均食用過由中央廚房處理的加工肉牛扒，疑似在烹調過程中未充分加熱。專家指出，這類肉品在切割過程中，細菌極易進入肉質內部。雖然營運方已要求員工必須烹調至中偏熟（medium well）以上，但廚師常常因肉質外觀就判斷已熟，導致內部沒有充分熱度，恐增加感染風險。

該集團致歉表示：「沖繩的牛扒形象深受遊客喜愛，對於造成中毒事件我們深表遺憾，未來將強制要求經常性測量加熱溫度，確保食安無虞。」