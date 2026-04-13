尼日利亞反恐空襲誤炸鄉村市集 傳造成逾200人死亡　　

尼日利亞空軍上周六（11日）傍晚對東北部疑似恐怖分子據點發動空襲時，誤炸位於博爾諾州與約貝州交界附近的一處鄉村市集，傳出造成逾200人死亡。據報尼日利亞軍方已啟動平民傷害事故調查小組，立即前往事發地點展開調查。

國際特赦組織12日在社交平台發文稱，目擊者說，有3架戰鬥機對市集進行轟炸。空襲造成100多人死亡，附近一家醫院的急症室已收治35名重傷患者。另據路透社報道，當地選區議員蓋達姆（Lawan Zanna Nur Geidam）說，超過200人在空襲中喪生。3名當地居民和一名國際人道主義機構官員證實了上述議員估計的死亡人數。

尼日利亞空軍戰機上周六曾誤炸一個市集。美聯社

尼日利亞軍方已啟動平民傷害事故調查小組，立即前往事發地點展開調查。美聯社

軍方指擊斃數十恐怖分子

美聯社報道稱，約貝州政府在一份聲明中證實，尼日利亞軍方對該地區的恐怖組織據點發動了襲擊，一些前往市集的人受到影響。死者包括兒童。

尼日利亞軍方發聲明稱，已成功對恐怖分子的據點和後勤樞紐實施打擊，殺死數十名騎電單車的恐怖分子，並指出在相關地區仍禁止駕駛電單車。

市集及附近居民恐慌

據報道，被炸的吉里村市集內人員和附近居民陷入恐慌。應急響應仍在進行中，當局正評估形勢、核實人員傷亡和財產損失情況。

一名工作人員表示，事件中至少有23名傷者正在接受治療。

這類誤炸在尼日利亞很常見，因為軍方經常發動空襲，對抗控制廣大森林飛地的武裝組織。根據美聯社統計的誤炸，自2017年以來，至少有500名平民在此類誤炸中喪生。