特朗普批教宗支持伊朗擁核狂言「當選全靠我」 良十四世：不想與他辯論

在美國出生的教宗良十四世批評美國對伊朗發動戰爭，又指特朗普最近威脅要摧毀伊朗「整個文明」是「完全不能接受」。美國總統特朗普周日（12日）在Truth Social上發文，反擊良十四世支持伊朗擁有核武，指教宗應該「停止迎合激進左派」，又認為良十四世之所以當選教宗全靠他，並狂言：「如果我不在白宮，良十四世就不會在梵蒂岡。」

特朗普發文稱，不希望教宗批評美國總統，因為「自己正在做以壓倒性優勢當選後要做的事情」，將犯罪率降至歷史最低，並創造歷史最偉大輝煌的股市。



良十四世回覆說，他「不想與特朗普展開辯論」。他說：「我不認為福音的信息應該像某些人那樣被濫用，我將繼續大聲反對戰爭，致力於促進和平，推動各國之間的對話與多邊關係，以尋求解決問題的公正方案。」

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特朗普炮轟教宗良十四世支持伊朗擁核。美聯社

教宗良十四世反戰，呼籲停戰。美聯社

良十四世是第一位在美國出生的教宗，他譴責了特朗普對伊朗發動的戰爭。美聯社

「如果我不在白宮，他就不會在梵蒂岡」

此外，特朗普認為良十四世之所以當選教宗全靠他，並指其原本不在候選名單，只因為他是美國人。特朗普說：「他應該心存感激，因為眾所周知，他的當選令人震驚。他原本不在任何教宗候選人名單上，梵蒂岡之所以讓他擔任教宗，僅僅是因為他是美國人，他們認為這是應對特朗普總統的最佳方式。如果我不在白宮，他就不會在梵蒂岡。」

特朗普又說，良十四世「在打擊犯罪和核武方面軟弱無力，這讓我很不舒服。他還會見奧巴馬的同情者，例如左翼的失敗者阿克塞爾羅德（David Axelrod），他曾希望逮捕教徒和神職人員，這讓我很不舒服。」他指的是教宗最近與奧巴馬總統的前政治助手阿克塞爾羅德會面。

「我不是教宗粉絲」

不久後，特朗普又在準備從佛羅里達州搭乘空軍一號總統專機返回華盛頓時告訴記者：「我不喜歡有一個認為可以擁有核武的教宗，他是一位非常自由派的人，我不是教宗的粉絲。」

出生於芝加哥的良十四世是第一位在美國出生的教宗，他譴責了特朗普對伊朗發動的戰爭。

教宗：別再炫耀武力

良十四世上周六表示：「夠了，別再崇拜自我和金錢了！夠了，別再炫耀武力了！夠了，別再打仗了！真正的力量體現在服務生命上。」他還指出，特朗普最近威脅要摧毀伊朗「整個文明」，這是「完全不可接受的」。

教宗也利用復活節文告呼籲和平。他說：「讓那些擁有武器的人放下武器！讓那些有能力發動戰爭的人選擇和平！不是透過武力強加的和平，而是透過對話實現的和平！不是出於統治他人的慾望，而是出於與他人相處的願望！」