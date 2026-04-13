美伊談判破局 | 特朗普：不在乎伊朗是否重返談判桌 美媒：擬恢復有限度軍事打擊

在美國和伊朗談判破局後，美國總統特朗普周日（12日）表明，他並不在乎伊朗是否重返談判桌。而《華爾街日報》引述多名知情官員透露，特朗普及其幕僚正考慮恢復對伊朗實施有限度的軍事打擊，作為打破和談僵局的選項之一。

特朗普周日從佛羅里達返回華盛頓，在馬里蘭州安德魯斯聯合基地對記者說：「我不在乎他們（伊朗）是否回來。如果他們不回來，我也無所謂。」

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不排除重啟全面空襲

而《華爾街日報》引述多名知情官員透露，美伊談判破局後，特朗普及其幕僚正考慮恢復對伊朗實施有限度的軍事打擊，作為打破和談僵局的選項之一。

但報道引述官員同時強調，特朗普未排除重啟全面空襲，但考慮到可能破壞地區局勢穩定，加上他不想衝突長期化，這個選項的可能性較低。對此白宮發言人懷爾斯拒絕置評，僅表示任何宣稱知情特朗普下一步行動的說法純屬臆測。

特朗普助理：對外交途徑仍持開放態度

報道另引述特朗普助理說，特朗普對外交途徑仍保持開放態度。美國與伊朗在4月7日達成為期14天停火，預計4月21日到期。

美方官員也列出特朗普對未來潛在談判的紅線，包括伊朗須完全開放霍爾木茲海峽並不得收取通行費；終止所有濃縮鈾活動並拆除相關設施；交出高濃縮鈾；接受涵蓋區域盟友的廣泛安全架構；以及停止資助黎巴嫩真主黨與也門胡塞武裝組織等代理勢力。

各方案均面臨重大風險

美國官員與接近政府的人士指出，特朗普接下來無論選擇哪種方案，都面臨重大風險。若重新發動全面戰爭將進一步消耗關鍵軍火，並引發部分選民反彈；但若在伊朗政權仍存續、且仍掌握核野心與海峽控制權的情況下縮減軍事行動，則可能被視為德黑蘭的勝利。

部分官員與分析人士讚揚特朗普實施海上封鎖的決定，認為這是目前最佳、或至少是「最不差」的選項。

伊朗政府約一半收入來自石油與天然氣。若封鎖成功，將切斷伊朗石油出口的經濟引擎，並向美國盟友與全球能源市場證明，德黑蘭無法挾持霍爾木茲作為籌碼。

然而，封鎖本身也伴隨諸多風險，美方官員指出，美軍艦艇在靠近伊朗海岸的狹窄海峽活動，隨時可能面臨導彈與無人機攻擊，幾乎沒有預警時間。

伊朗：不容美封鎖霍峽

伊朗最高領袖軍事顧問雷扎伊表示，伊朗「不是一個能夠被（社交媒體）帖文和幻想方案封鎖的地方」。

雷扎伊在社交媒體上發文說，美國在霍爾木茲海峽遭受「歷史性失敗」，其海上封鎖同樣「注定失敗」。他說，伊朗武裝力量不會允許美國實施封鎖，並擁有「尚未動用的強大籌碼」應對此類威脅。