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美伊談判破局 | 伊朗革命衛隊：軍事船隻靠近霍爾木茲海峽 將被視為違反停火

即時國際
更新時間：09:15 2026-04-13 HKT
發佈時間：09:15 2026-04-13 HKT

伊朗伊斯蘭革命衛隊周日（12日）發公告說，霍爾木茲海峽目前處於管控之下，在遵守特定規定的前提下，對非軍事船隻開放。公告明確警告，任何軍事船隻以任何名義或藉口意圖靠近霍爾木茲海峽的行為，均將被視為違反停火協議，並將遭到嚴厲的強硬應對。

美東時間上周六（11日）中午，美軍中央司令部在社交媒體發文，稱美軍「彼得森號」和「墨菲號」驅逐艦當天穿越霍爾木茲海峽，美軍開始為霍爾木茲海峽掃雷創造條件。

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伊朗革命衛隊表明，霍爾木茲海峽目前處於管控之下，在遵守特定規定的前提下，對非軍事船隻開放。路透社
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伊朗革命衛隊經常舉行演習。路透社
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伊朗革命衛隊警告強硬應對軍事船隻。
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伊朗媒體還原美驅逐艦遭逼退細節

有關美艦此前是否穿行霍爾木茲海峽，伊朗媒體12日披露，美軍2艘驅逐艦試圖進入波斯灣，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍將其「鎖定」後，美方軍艦被迫撤退，距離被徹底摧毀「僅差數分鐘」。

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台就此報道說，2艘美軍驅逐艦試圖穿越霍爾木茲海峽但未能成功，已演變為一次「失敗的宣傳行動」。美軍艦試圖通過霍爾木茲海峽的目的是在停火局勢下「製造虛假成果」，並對伊美談判施加影響。

英媒：英國不參與封鎖霍峽行動

另據多家英國媒體12日報道，英國不會參與對霍爾木茲海峽的封鎖行動。

英國天空新聞頻道引述一名政府發言人報道，英國將繼續支持霍爾木茲海峽恢復暢通，它不應成為收費通道。就此，英國正與法國等國合作組建聯盟。

較早前，特朗普威脅說，鑑於伊朗在核計劃這一關鍵問題上拒絕讓步，美國海軍將立即開始封鎖霍爾木茲海峽。

其後，美國中央司令部宣布，將從周一美東時間上午10時（香港時間周一晚上10時）開始封鎖所有伊朗港口。

伊海陸軍全面追蹤與監視美軍

中央司令部表示，封鎖將「對所有國家的船隻公正執行」。該聲明表示，仍允許非伊朗港口間的船隻通過霍爾木茲海峽。

伊朗海軍司令伊拉尼對此表示，美國威脅對伊朗實施海上封鎖，「實屬極為荒唐可笑之舉」。

伊拉尼說，伊朗陸軍海軍將士正對美軍在地區內的所有動向實施全面追蹤與監視。

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