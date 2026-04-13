Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美伊談判破局 | 伊朗向特朗普喊話：不會在任何威脅下屈服 如要打仗就奉陪

即時國際
更新時間：08:43 2026-04-13 HKT
發佈時間：08:43 2026-04-13 HKT

美伊在巴基斯坦進行的停火談判破局後，伊朗代表團團長、國會議長卡利巴夫表示，美國的唯一出路是贏得伊朗民族的信任，如果再次考驗伊朗的意志，伊朗將給美國「一個更大的教訓」。卡利巴夫又向美國總統特朗普喊話：「如果要打仗，我們奉陪；如果以理性來談，我們以理性相對」，強調伊朗「不會在任何威脅屈服」。

伊朗外長：距達協議僅差一步

有份參與談判的伊朗外長阿拉格齊表示，伊朗與美國在伊斯蘭堡進行會談期間，雙方距達成協議僅差一步之遙。他在X平台上的一篇貼文中說：「伊朗與美國誠意合作以結束戰爭。」但他補充說，當「距離伊斯蘭堡協議僅一步之遙」時，「我們遭遇了極端主義、不斷變動的目標和封鎖。」

相關新聞：
伊朗局勢｜伊朗總統與普京通話 稱願達成「平衡且公平」協議 強調國家利益為紅線

伊朗議長卡利巴夫向特朗普喊話，表明不會在任何威脅下屈服。美聯社
伊朗議長卡利巴夫向特朗普喊話，表明不會在任何威脅下屈服。美聯社
伊方談判代表團上周六凌晨抵達巴基斯坦伊斯蘭堡。美聯社
伊方談判代表團上周六凌晨抵達巴基斯坦伊斯蘭堡。美聯社
卡利巴夫在與美方談判前，先與巴基斯坦總理夏巴茲會晤。新華社
卡利巴夫在與美方談判前，先與巴基斯坦總理夏巴茲會晤。新華社
伊朗外長阿拉格齊表示，伊朗與美國在伊斯蘭堡進行會談期間，隻方達成協議僅差一步之遙。路透社
伊朗外長阿拉格齊表示，伊朗與美國在伊斯蘭堡進行會談期間，隻方達成協議僅差一步之遙。路透社

伊朗首席談判代表卡利巴夫說，與美談判歷時超過20小時，雙方進行了「極為密集、嚴肅且充滿挑戰性」的會談，伊方舉措展示誠意，推動了談判進展。

伊朗議長：美須贏得伊朗信任 否則無出路可言

他表示，伊朗對美國的不信任「已有77年歷史」，不到一年內，伊朗兩度在談判進行期間被攻擊，因此應由美方來「贏得我們的信任」。但在這方面，「我們在談判中從他們身上甚少看到」相關努力。

卡利巴夫又感謝伊朗民眾積極響應最高領袖號召、持續出現在街頭，稱此舉對伊方捍衛民族權利「給予極大幫助」，並對對方產生直接影響，「我本人親眼見證這一效果」。

伊朗紅線：國家利益與民族權利

而伊朗總統佩澤希齊揚與俄羅斯總統普京通電話，通報伊斯蘭堡美伊談判情況。佩澤希齊揚表示，美方存在的雙重標準與貪得無厭是達成公正協議的最大障礙。他強調，伊朗的紅線是「國家利益與民族權利」，並表示「如果美國遵守國際法律框架，達成協議並非遙不可及」。他說，伊朗已完全做好準備，以達成一項能夠實現地區持久和平與安全、平衡且公平的協議。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇聞趣事
2026-04-12 07:30 HKT
路透社
伊朗局勢｜美中央司令部：4月13日起封鎖所有進出伊朗港口海上交通 伊朗斥「荒唐可笑」
即時國際
4小時前
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
01:33
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
影視圈
18小時前
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 莊太量：60%資產押注4隻藍籌｜百萬倉
莊太量授年輕人理財之道 退休「老本」有數計 投資首選四大藍籌｜百萬倉
投資理財
4小時前
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」 網民驚呼「似冇着」 21歲大個女撞樣前TVB花旦？
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？
影視圈
15小時前
港鐵MMA︱羅湖站8男女因眼神問題「混戰」 兩男纏鬥壓頸狂毆 警拘6人涉公眾地方打鬥
港鐵MMA︱羅湖站8男女因眼神問題「混戰」 兩男纏鬥壓頸狂毆 警拘6人涉公眾地方打鬥
社會
12小時前
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
05:40
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
提防騙子
2小時前
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
01:49
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
即時國際
3小時前
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
影視圈
18小時前
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
飲食
17小時前