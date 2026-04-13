美伊談判破局 | 伊朗向特朗普喊話：不會在任何威脅下屈服 如要打仗就奉陪

美伊在巴基斯坦進行的停火談判破局後，伊朗代表團團長、國會議長卡利巴夫表示，美國的唯一出路是贏得伊朗民族的信任，如果再次考驗伊朗的意志，伊朗將給美國「一個更大的教訓」。卡利巴夫又向美國總統特朗普喊話：「如果要打仗，我們奉陪；如果以理性來談，我們以理性相對」，強調伊朗「不會在任何威脅屈服」。

伊朗外長：距達協議僅差一步

有份參與談判的伊朗外長阿拉格齊表示，伊朗與美國在伊斯蘭堡進行會談期間，雙方距達成協議僅差一步之遙。他在X平台上的一篇貼文中說：「伊朗與美國誠意合作以結束戰爭。」但他補充說，當「距離伊斯蘭堡協議僅一步之遙」時，「我們遭遇了極端主義、不斷變動的目標和封鎖。」

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伊朗議長卡利巴夫向特朗普喊話，表明不會在任何威脅下屈服。美聯社

伊方談判代表團上周六凌晨抵達巴基斯坦伊斯蘭堡。美聯社

卡利巴夫在與美方談判前，先與巴基斯坦總理夏巴茲會晤。新華社

伊朗外長阿拉格齊表示，伊朗與美國在伊斯蘭堡進行會談期間，隻方達成協議僅差一步之遙。路透社

伊朗首席談判代表卡利巴夫說，與美談判歷時超過20小時，雙方進行了「極為密集、嚴肅且充滿挑戰性」的會談，伊方舉措展示誠意，推動了談判進展。

伊朗議長：美須贏得伊朗信任 否則無出路可言

他表示，伊朗對美國的不信任「已有77年歷史」，不到一年內，伊朗兩度在談判進行期間被攻擊，因此應由美方來「贏得我們的信任」。但在這方面，「我們在談判中從他們身上甚少看到」相關努力。

卡利巴夫又感謝伊朗民眾積極響應最高領袖號召、持續出現在街頭，稱此舉對伊方捍衛民族權利「給予極大幫助」，並對對方產生直接影響，「我本人親眼見證這一效果」。

伊朗紅線：國家利益與民族權利

而伊朗總統佩澤希齊揚與俄羅斯總統普京通電話，通報伊斯蘭堡美伊談判情況。佩澤希齊揚表示，美方存在的雙重標準與貪得無厭是達成公正協議的最大障礙。他強調，伊朗的紅線是「國家利益與民族權利」，並表示「如果美國遵守國際法律框架，達成協議並非遙不可及」。他說，伊朗已完全做好準備，以達成一項能夠實現地區持久和平與安全、平衡且公平的協議。