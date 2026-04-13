匈牙利大選｜反對黨蒂薩黨料奪135席 總理歐爾班承認敗選

匈牙利國會選舉結果顯示，反對派中間偏右、親歐盟的「蒂薩黨」（Tisza）取得壓倒性勝利，長期執政的總理歐爾班（Viktor Orbán）周日承認敗選，結束其長達16年的執政時期。

蒂薩黨議席達關鍵三分之二

路透社報道，根據點算約46%選票的初步結果，蒂薩黨在199席國會中取得約135席，達到關鍵的三分之二多數，領先歐爾班所屬的青民盟（Fidesz）。歐爾班表示，雖然最終結果尚未完全出爐，但形勢已「清晰明確」，並形容結果「令人痛心，但無可否認」，同時已向勝選一方致賀。

今次選舉投票率創新高，接近78%，反映選民對政局高度關注。分析指，若最終結果確認，將對匈牙利及歐盟局勢帶來重大影響，包括可能改變匈牙利過往在歐盟內的強硬立場，並為對烏克蘭的資金援助及凍結的歐盟資金釋放鋪路。

蒂薩黨領袖馬扎爾（Peter Magyar）主打反貪腐及重建司法獨立，成功吸納對經濟停滯及生活成本上升不滿的選民支持。不過，其改革能否落實，仍取決於最終能否確保三分之二憲法多數。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）對選舉結果表示歡迎，稱「歐洲的心臟今晚在匈牙利跳動得更加強」。