伊朗局勢｜伊媒：革命衛隊成功逼退美軍艦穿越霍爾木茲 距離被摧毀僅差數分鐘

中東緊張局勢持續升溫。美國總統特朗普早前表示，兩艘美國軍艦已於11日順利通過霍爾木茲海峽，但伊朗方面則稱，相關艦艇在革命衛隊監控及部署行動下被迫撤退，距離被「摧毀僅差數分鐘」。

巡航導彈「鎖定」及出動無人機監視

據新華社引述伊朗媒體及消息人士報道，美國海軍近日有兩艘驅逐艦試圖進入波斯灣並穿越霍爾木茲海峽，但最終未能完成通行並撤離。

報道指，當美軍艦艇接近波斯灣入口時，伊朗方面已啟動巡航導彈「鎖定」及出動無人機監視，並向美艦發出撤離警告及時間限制。消息稱，美艦最終選擇撤退，形容其距離被「摧毀僅差數分鐘」。

伊朗稱，美軍艦艇在革命衛隊監控及部署行動下被迫撤退，距離被摧毀「僅差數分鐘」。路透社資料圖片

伊朗啟動巡航導彈「鎖定」及出動無人機監視，並向美艦發出撤離警告及時間限制。路透社

美軍稱正在霍爾木茲海峽進行掃雷行動，英國及盟友將提供協助。路透社

伊朗傳媒又指，美方艦艇行動期間曾採取多項「規避手段」，包括關閉自動識別系統、偽裝成商船及貼近海岸航行，但均被伊朗海軍識破並全程監控。

伊朗：「失敗的宣傳行動」

伊朗國家廣播機構其後形容，事件為美方一場「失敗的宣傳行動」，指其意在停火背景下製造「虛假戰果」，並影響伊美談判輿論氛圍。

美方目前未就伊朗方面說法作出回應或證實相關細節。

特朗普接受霍士新聞訪問時則表示，兩艘美軍艦已於11日順利通過霍爾木茲海峽，「期間沒有遇到任何阻礙」，並稱美方正於當地進行掃雷行動，英國及盟友將提供協助。