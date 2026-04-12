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紐約地鐵隨機斬人｜狂徒持刀自稱「路西法」 釀3傷後遭警轟斃

即時國際
更新時間：21:16 2026-04-12 HKT
發佈時間：20:55 2026-04-12 HKT

美國紐約市再次發生嚴重暴力事件。據美聯社報道，一名男子於當地時間周六（11日）上午，在人流密集的大中央車站（Grand Central Station）地鐵站內，手持開山刀隨機襲擊途人，造成至少3人受傷。警方接報到場後，在警告無效的情況下將該名狂徒開槍擊斃。

警告20次無效 開兩槍制止

紐約市警察局局長蒂施（Jessica Tisch）在記者會上表示，事件發生於周六上午約9時40分。警方接報指地鐵站內發生斬人案，警員到場後隨即與一名持刀男子對峙。該名男子當時行為異常，並自稱為「路西法」（Lucifer）。

儘管警員至少20次喝令其放下武器，但該名男子拒絕遵從，更手持利刀逼近警員。最終，一名警員在別無選擇下向其開了兩槍。蒂施強調，警員當時面對一名已傷及無辜且持續構成威脅的武裝份子，「他們嘗試緩和局勢，但在威脅未除的情況下，他們果斷採取行動，保護了市民安全。」

兇徒有前科

警方確認，被擊斃的疑犯為44歲的格里芬（Anthony Griffin），他被送往醫院後證實不治。據悉，他過往有三次被捕紀錄。

事件中的三名受害人均為長者，分別是一名84歲男子、一名65歲男子及一名70歲女子，他們所受的傷勢據信沒有生命危險，但其中一名男傷者頭部及面部有嚴重割傷，另一人更有顱骨骨折。交通部門主管古洛塔（Joseph Gulotta）表示，襲擊似乎是隨機行為。

事件導致大中央車站一度需要封閉，列車飛站數小時，至下午才恢復正常。紐約州州長霍楚爾（Kathy Hochul）在社交媒體發文，對警方的迅速行動表示讚揚。有目擊者形容，事發時月台上一片混亂，大量乘客驚惶奔逃，場面駭人。

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