紐約消防局爆紀律醜聞 網紅穿裝備爬消防車熱舞惹議

美國紐約市消防局近日爆發紀律爭議。據外媒報道，兩名網紅模特兒擅自闖入一所曾參與「911恐襲」救援而備受尊崇的消防分局，不僅穿上消防員的全套裝備，更爬上消防車大跳熱舞，並將影片上傳至社交平台，引發外界猛烈批評。

高呼「可隨便參觀」 內部人員斥蒙羞

據《紐約郵報》報道，事發於紐約格林威治村（Greenwich Village）的一所消防分局。網上瘋傳的影片顯示，名為崔西（Dana Treacy）的網紅與其友人在局內穿上消防員制服，於消防車上隨著音樂舞動，甚至向鏡頭高呼：「你可能不知道，其實可以走進消防局參觀、試穿制服！」

該影片迅速獲得數以萬計的點讚，但同時招致大量負評。有消防局內部人士直斥，此舉已嚴重違反內部規章，「令整個部門蒙羞」。據悉，該消防分隊因曾參與2001年的「911恐襲」救援行動，在當地被譽為「格林威治村的驕傲」，如今卻因紀律事件捲入風波。

更令人關注的是，類似事件並非單一個案。報道指，社交平台上流傳多段影片，顯示有不同女性進入各區的消防局內拍照、試穿裝備、玩消防滑梯，甚至在凌晨時分參觀消防車，儼然形成一股「打卡消防局」的歪風。

一名資深消防員警告，容許非相關人員進入消防局存在重大安全風險，他們不但可能受傷，更有機會因此向市政府提出訴訟，最終費用由納稅人承擔。他同時指出，消防裝備在救援後可能殘留致癌物質，「連消防員自己都被限制不能隨意將裝備帶離指定區域」。

涉事網紅崔西事後回應稱，不知道相關行為違規，「如果知道不被允許，我們絕對不會拍攝或上傳」。紐約市消防局表示正就事件展開調查，相關人員恐面臨紀律處分。