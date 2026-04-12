Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日11歲童校門前「人間蒸發」逾20日 詭異尋回乾淨書包後 山區再現運動鞋

即時國際
更新時間：18:27 2026-04-12 HKT
發佈時間：18:27 2026-04-12 HKT

日本京都府一名11歲男童離奇失蹤三周的案件今日（12日）有新進展。據日本媒體報道，警方今日在山區尋獲一隻懷疑屬於失蹤男童安達結希的鞋子，為連日來膠著的案情帶來突破。

之前尋獲異常乾淨書包

就讀於京都府南丹市園部小學的11歲男童安達結希，於上月23日由繼父駕車送往學校出席畢業典禮，但在校外下車後便人間蒸發，至今已失蹤21日。警方連日動員大量人力，並利用水中無人機等科技設備進行大規模搜索，惟一直未有重大發現。

案件的關鍵線索，是男童失蹤一周後（3月29日），其家屬在學校西北方約3公里的山區，發現了他平日常用的黃色書包。然而，該地點此前已由消防人員於24、25及28日進行過三次密集搜索，均無所獲。更令人不解的是，發現書包前當地曾下雨，但書包被尋獲時卻異常乾淨，令案件更添懸疑。

據報，安達結希的繼父聲稱，當日早上約8時將安達送抵學校，並親眼看見他下車。然而，校方在畢業典禮結束後發現安達並未到校，才驚覺他已失蹤。警方翻查學校閉路電視，證實校門及校內所有監控鏡頭均沒有拍攝到安達結希的身影，顯示他下車後並未進入校園。

直至今日下午，搜索行動終現突破。警方在距離學校西南方約6公里的山區中，發現一隻兒童運動鞋，其特徵與安達結希失蹤前所穿的相似。目前警方正就此進行確認，並已將搜索範圍集中在發現鞋子的區域，希望能盡快尋回失蹤男童。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
01:33
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
影視圈
3小時前
何超蕸離世｜二房三女畢生未婚行事低調  跟超瓊超儀珍貴合照露純真神色  1年前賀何猷啟笑容和藹
何超蕸離世｜二房三女畢生未婚行事低調  跟超瓊超儀珍貴合照露純真神色  1年前賀何猷啟笑容和藹
影視圈
3小時前
MIRROR演唱會攝影師被揭耍陰招？偷關行家攝影機「斷正」遭圍插：終於等到個天收佢
MIRROR演唱會攝影師被揭耍陰招？偷關行家攝影機「斷正」遭圍插：終於等到個天收佢
影視圈
2026-04-11 19:00 HKT
DSE考生深夜困廁所 慈父人鎖大戰失敗 絕望建議趴洗手盆瞓 最終憑一神器解困｜Juicy叮
DSE考生深夜困廁所 慈父「人鎖大戰」失敗 絕望建議趴洗手盆瞓 最終憑一神器解困｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
公屋智能門禁系統可「捉呃公屋」？房署首度解密：出入紀錄保留28日即刪 一情況下保存期較長｜Juicy叮
01:38
公屋智能門禁系統可「捉呃公屋」？房署首度解密：出入紀錄保留28日即刪 一情況下保存期較長｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
影視圈
3小時前
伊朗局勢｜美伊第三輪談判結束 伊媒稱雙方仍存嚴重分歧 特朗普：若中國向伊運送武器將面臨「大問題」｜持續更新
01:49
伊朗局勢｜美伊談判21小時破裂萬斯指準備離開 特朗普：中國若向伊運武將有「大問題」｜持續更新
即時國際
59分鐘前
「六師弟」林子聰豪宅曝光 大露台擁馬場景方便觀賽 寬敞客廳放滿子女跳舞比賽獎盃
「六師弟」林子聰豪宅曝光 大露台擁馬場景方便觀賽 寬敞客廳放滿子女跳舞比賽獎盃
影視圈
8小時前
瞓洗衣機乾衣機頂 與大電箱共眠 新蒲崗工人房大反差轉彎有露台 網民有讚有彈｜Juicy叮
瞓洗衣機乾衣機頂 與大電箱共眠 新蒲崗工人房大反差轉彎有露台 網民有讚有彈｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-11 15:47 HKT
公屋二派獲8個月租金減免！事主不安憂屬「凶宅」引熱議 揭1原因可獲房署特別優待？
公屋二派獲8個月租金減免！事主不安憂屬「凶宅」引熱議 揭1原因可獲房署特別優待？
生活百科
9小時前