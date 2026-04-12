日11歲童校門前「人間蒸發」逾20日 詭異尋回乾淨書包後 山區再現運動鞋

日本京都府一名11歲男童離奇失蹤三周的案件今日（12日）有新進展。據日本媒體報道，警方今日在山區尋獲一隻懷疑屬於失蹤男童安達結希的鞋子，為連日來膠著的案情帶來突破。

之前尋獲異常乾淨書包

就讀於京都府南丹市園部小學的11歲男童安達結希，於上月23日由繼父駕車送往學校出席畢業典禮，但在校外下車後便人間蒸發，至今已失蹤21日。警方連日動員大量人力，並利用水中無人機等科技設備進行大規模搜索，惟一直未有重大發現。

案件的關鍵線索，是男童失蹤一周後（3月29日），其家屬在學校西北方約3公里的山區，發現了他平日常用的黃色書包。然而，該地點此前已由消防人員於24、25及28日進行過三次密集搜索，均無所獲。更令人不解的是，發現書包前當地曾下雨，但書包被尋獲時卻異常乾淨，令案件更添懸疑。

據報，安達結希的繼父聲稱，當日早上約8時將安達送抵學校，並親眼看見他下車。然而，校方在畢業典禮結束後發現安達並未到校，才驚覺他已失蹤。警方翻查學校閉路電視，證實校門及校內所有監控鏡頭均沒有拍攝到安達結希的身影，顯示他下車後並未進入校園。

直至今日下午，搜索行動終現突破。警方在距離學校西南方約6公里的山區中，發現一隻兒童運動鞋，其特徵與安達結希失蹤前所穿的相似。目前警方正就此進行確認，並已將搜索範圍集中在發現鞋子的區域，希望能盡快尋回失蹤男童。