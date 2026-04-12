海地世界遺產古堡慶典變悲劇 人踩人釀至少30死

加勒比海國家海地發生嚴重人踩人慘劇。該國北部著名景點、被列為世界文化遺產的拉費里埃城堡（Laferriere Citadel），於當地時間周六（11日）舉行年度慶祝活動期間，因人群過度擠擁引發人踩人事故，至今已造成至少30人死亡，官員警告死亡人數可能進一步攀升。

入口處下雨加劇混亂

事發時，該城堡正舉行一年一度的慶祝活動，吸引大批民眾，包括眾多學生及遊客到場參與。據海地北部民防部門主管佩蒂特（Jean Henri Petit）透露，事故在城堡入口處發生，當時現場下起大雨，令本已擠擁的情況迅速惡化，最終釀成慘劇。

相關新聞：日本岡山萬人「裸男祭」 爆人踩人至少釀2死

總理發聲明致哀

海地總理艾梅（Alix Didier Fils-Aimé）事後發表聲明，對事件表示深切哀悼，並向遇難者家屬致以誠摯慰問，承諾政府將在此悲痛時刻提供支援。

拉費里埃城堡於19世紀初，即海地脫離法國獨立後不久建成，不僅是該國最受歡迎的旅遊景點之一，更於1982年被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產。

近年海地局勢持續動盪，除要應對廣泛的幫派暴力及安全部隊鎮壓行動外，亦屢遭天災人禍。該國近年曾發生多次嚴重事故，包括2021年導致90人死亡的油罐車爆炸，以及同年造成約2000人喪生的強烈地震。