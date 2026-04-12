伊朗局勢｜內塔尼亞胡：同意與黎巴嫩談判　強調真主黨須解除武裝

以色列總理內塔尼亞胡表示，以色列已同意於下周與黎巴嫩展開正式談判，討論長期和平安排，但前提是協議必須具備持久性，且真主黨（Hezbollah）的武器必須「解除」。

內塔尼亞胡在一段視頻講話中稱，黎巴嫩方面近期多次主動接觸以色列，提出希望展開直接和平談判。他表示已批准相關安排，但設下兩項條件，包括解除真主黨武裝，以及達成「可延續數代人的真正和平協議」。他說：「黎巴嫩在過去一個月多次與我們接觸，提出開始直接和平談判。」

內塔尼亞胡同時強調，以色列針對伊朗的軍事行動尚未結束。他表示，儘管以軍已取得「歷史性成果」，但仍有後續行動。他說：「我們已經打擊了他們，但還有更多事情要做。」

內塔尼亞胡於社交平台X的帖文中表示，以色列將在其領導下繼續打擊伊朗及其盟友勢力，並指土耳其總統埃爾多安「縱容」伊朗，並應對庫爾德人「屠殺」負責。