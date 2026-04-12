美國紐約地鐵持刀傷人案 3人受傷 刀手遭警員開槍擊斃

美國紐約市發生持刀傷人事件，一名男子在大中央車站（Grand Central）地鐵月台襲擊乘客，造成至少3人受傷，最終被警方開槍擊斃。

疑犯行兇時行為異常

紐約市警（NYPD）表示，疑犯為44歲男子安東尼·格里芬（Anthony Griffen）。他於周六早上在皇后區弗農大道站（Vernon Boulevard）登上7號線列車，其後抵達大中央車站，在月台上刺傷一名長者，之後在轉往4至6號線月台，再用刀襲擊另外兩人。

警方於上午約9時30分接報到場，兩名正在執勤的便衣警探在現場附近發現其中一名傷者。警方指出，疑犯當時行為異常，自稱是「路西法」（Lucifer）。

警員多次命令放下利刀

警員曾至少20次命令其放下手中利刀，但疑犯拒絕並持刀逼近，最終其中一名警探向其開槍兩次，將其擊斃。警方表示，疑犯過往在紐約市有3次犯罪紀錄。三名傷者傷勢嚴重，但目前情況穩定，正在醫院接受治療。

紐約市長馬姆達尼（Zohran Mamdani）表示，已聽取事件簡報，並感謝警方迅速行動阻止進一步傷亡。他指，警方將按程序展開內部調查，並公開涉事警員隨身攝錄畫面。警方強調，事件與恐怖主義無關。