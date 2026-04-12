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伊朗局勢｜美伊第三輪會談破裂 萬斯批拒承諾放棄發展核武

即時國際
更新時間：10:17 2026-04-12 HKT
發佈時間：10:17 2026-04-12 HKT

美國與伊朗代表團在巴基斯坦首都伊斯蘭堡展開談判，兩國早前進行面對面會談，並進入交換書面文本階段。據報，雙方於當地時間周日凌晨完成第三輪談判，但消息人士透露，雙方在多項議題上仍存在嚴重分歧。美國副總統萬斯在三輪共21小時談判結束後，指雙方未達成協議，美國代表團準備離開巴基斯坦。萬斯批評伊朗拒絕承諾放棄發展核武，而這是美國明確的紅線。

談判展開以來未取得實質進展

新華社引述伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗和美國在周日（12日）凌晨在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行的第三輪談判已經结束。一名知情人士指出，由於美方「漫天要價」，自談判展開以來未取得實質進展，並指部分西方媒體為影響國際能源價格而誇大談判的「積極氛圍」。該人士表示，目前談判形勢未有明顯變化，儘管專家級磋商有所進展，但雙方在霍爾木茲海峽等多項議題上仍存在嚴重分歧。

據報，今輪談判由周六下午開始，雙方先進行面對面會談，其後進入技術層面討論，並交換書面文本，以確認各項議題立場。

伊朗邁赫爾通訊社引述知情人士稱，特朗普政府提出的「不合理要求」仍然是達成談判框架的主要障礙。伊朗媒體強調，雙方仍在持續磋商，伊方堅持維護其軍事成果及保障國民正當權利。

另外，據美國軍方表示，兩艘美軍軍艦已通過霍爾木茲海峽，並指此舉是為清除海上水雷及確保航道安全的一部分。不過，伊朗方面否認相關說法，指美方所稱艦艇通行並不符合事實。

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