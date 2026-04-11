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霍爾木茲海峽 | 歐洲機場業界：3周內若不重開 或面臨燃油短缺 恐衝擊夏季旅遊

即時國際
更新時間：14:16 2026-04-11 HKT
發佈時間：14:16 2026-04-11 HKT

英國《金融時報》周六報道，歐洲機場業界已發出警告，若霍爾木茲海峽不在3周內恢復全面通行，歐洲機場將面臨「系統性」航空燃油短缺，恐衝擊夏季旅遊。隨著燃油價格上升導致部分航線無利可圖，部分航空公司已開始縮減航班。

根據《金融時報》取得的信函，代表歐盟機場的歐洲國際機場協會（ACI Europe）已警告歐盟運輸執委齊齊科斯塔斯（Apostolos Tzitzikostas），航空燃油庫存正迅速下降，而「軍事行動對需求的影響」也進一步加劇供應壓力。

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歐洲機場業界警告，霍爾木茲海峽3周內若不重開，將面臨燃油短缺，恐衝擊夏季旅遊。路透社
歐洲機場業界警告，霍爾木茲海峽3周內若不重開，將面臨燃油短缺，恐衝擊夏季旅遊。路透社
有航空公司已開始縮減航班。法新社
有航空公司已開始縮減航班。法新社
達美航空本周表示，將削減3.5%的運力。法新社
達美航空本周表示，將削減3.5%的運力。法新社
越南等部分亞洲國家已因燃油短缺開始實施配給。路透社
越南等部分亞洲國家已因燃油短缺開始實施配給。路透社

信中指出，機場業界對航空燃油供應日益擔憂，歐盟需要積極監測並採取行動，並強調霍爾木茲海峽若未來3周內無法以任何具規模且穩定的方式恢復通行，歐盟將面臨系統性的航空燃油短缺。

全球油價仍居高不下

隨著夏季旅遊旺季將至，航空運輸支撐許多歐盟經濟體所依賴的整體觀光產將受到衝擊。歐洲國際機場協會呼籲建立歐盟層級的供應監測機制，以協助產業協調應對。

儘管美國總統特朗普宣布對伊朗戰事暫停2周，全球油價仍居高不下。越南等部分亞洲國家已因燃油短缺開始實施配給；歐洲雖目前尚未出現大規模短缺，但航空燃油價格已翻倍，航空公司也已警告可能取消部分航班。

根據價格資訊機構阿格斯媒體（Argus Media）數據，西北歐航空燃油基準價格周四（9日）報收每公噸1573美元，高於伊朗戰爭前約每公噸750美元。

部分航空公司開始縮減航班

歐洲航空公司表示，短期內燃油供應仍可維持數周，但供應商已無法保證5月的交付；另一方面，意大利4座機場上周末因主要供應商出現中斷，而對航空燃油實施限制，但與霍爾木茲海峽受阻並無直接關係。

隨著燃油價格上升導致部分航線無利可圖，航空公司已開始縮減航班。達美航空本周表示，將削減3.5%的運力，包括部分平日與夜間航班，以抵銷燃油成本上升帶來的衝擊，並預估4月至6月將增加20億美元燃料支出。

新西蘭航空也因燃油成本上升減少部分航班；波蘭航空（LOT）則削減部分需求較低的航線，並預計調漲票價。

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