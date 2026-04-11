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遊日注意 | JR Pass票價10月1日起上漲 幅度約5%至6% 官方平台暫不調整

即時國際
更新時間：13:48 2026-04-11 HKT
發佈時間：13:48 2026-04-11 HKT

日本JR集團近日宣布，深受外國遊客歡迎的JR Pass（日本鐵路通票）3年來首度加價，加幅約為5%至6%，將自10月1日起生效。為鼓勵旅客使用官方線上平台Japan Rail Pass Reservation購買JR Pass，今次暫不調整透過該平台購買的JR Pass價格，並將在一段期間內維持不變。

JR Pass僅提供以「短期逗留」身分入境日本的外國旅客購買，適用於JR集團旗下6家客運鐵路公司營運的列車與多數新幹線服務，涵蓋特急、急行、快速及普通列車，以及部分巴士與渡輪，旅客可無限次搭乘；但東海道、山陽與九州新幹線的「希望號」與「瑞穗號」列車不在適用範圍內，持票者需另付附加費。

JR Pass僅提供以「短期逗留」身分入境日本的外國旅客購買。Japan Rail Pass
JR Pass僅提供以「短期逗留」身分入境日本的外國旅客購買。Japan Rail Pass
JR Pass票價10月1日起上漲。Japan Rail Pass
JR Pass票價10月1日起上漲。Japan Rail Pass
JR Pass將加價。路透社
JR Pass將加價。路透社
深受外國遊客歡迎的JR Pass（日本鐵路通票）3年來首度加價。路透社
深受外國遊客歡迎的JR Pass（日本鐵路通票）3年來首度加價。路透社

3年來首次加價

根據JR集團公布的新價格表，無論普通車廂或綠色車廂，成人與兒童票價皆全面上調。以普通車廂為例，成人7日券由5萬日圓調升至5萬3000日圓（2590港元），14日券由8萬日圓調升至8萬4000日圓（4107港元），21日券由10萬日圓調升至10萬5000日圓（5134港元）；兒童7日券與14日券均調升2000日圓（98港元），分別為2萬7000日圓（1320港元）與4萬2000日圓（2054港元），21日券則由5萬日圓調升至5萬3000日圓（2836港元）。

綠色車廂方面，成人7日券由7萬日圓調升至7萬4000日圓（3618港元），14日券由11萬日圓調升至11萬6000日圓（5672港元），21日券由14萬日圓調升至14萬7000日圓（7187港元）；兒童部分，7日券由3萬5000日圓調升至3萬7000日圓（1809港元），14日券由5萬5000日圓調升至5萬8000日圓（2836港元），21日券則由7萬日圓調升至7萬4000日圓（3618港元）。

官方平台暫不受影響

JR Pass上次加價是在2023年10月，當時幅度約為70%；JR集團表示，今次調整主要是反映JR旗下部分公司在此期間已調整票價。

旅客可在赴日前於指定銷售據點與海外授權代理商購買JR Pass，也可透過官方線上平台Japan Rail Pass Reservation購買。
  
 

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