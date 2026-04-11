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賀錦麗擬捲土重來 考慮2028年再選總統 批特朗普削弱美國

即時國際
更新時間：13:13 2026-04-11 HKT
發佈時間：13:13 2026-04-11 HKT

美國民主黨2024總統大選民主黨候選人、前副總統賀錦麗（Kamala Harris），10日出席活動時透露自己考慮投入2028美國總統選舉，引發在場聽眾的熱烈呼聲。

據美國有線新聞網（CNN）報道，非裔民權牧師夏普頓（Al Sharpton）所創立的非營利組織National Action Network，邀請賀錦麗出席2026年大會，席間夏普頓詢問她是否會再次競選總統時，賀錦麗指稱她正在考慮。

賀錦麗擬捲土重來。法新社
賀錦麗擬捲土重來。法新社
賀錦麗出席非裔民權牧師夏普頓舉辦的活動，獲對方擁抱歡迎。美聯社
賀錦麗出席非裔民權牧師夏普頓舉辦的活動，獲對方擁抱歡迎。美聯社
夏普頓（左）詢問是否會再次競選總統時，賀錦麗指稱她正在考慮。美聯社
夏普頓（左）詢問是否會再次競選總統時，賀錦麗指稱她正在考慮。美聯社

賀錦麗說，她曾有4年時間與美國總統的位置僅有一步之遙（指擔任副總統），自己曾在白宮西翼辦公室度過無數個小時，距離橢圓形辦公室（總統辦公室）只有幾步之遙，她也曾在橢圓形辦公室、戰情室花了無數時間，知道這份工作要求。

斥特朗普削弱與盟友的關係

賀錦麗指出，過去一年她走訪全美各地，包括在南部地區停留了相當長時間，並強調目前的現狀「對許多人來說並不起作用」，長期以來未能滿足他們的需求。

賀錦麗同時批評現任總統特朗普削弱美國與盟友的關係，並表示他是「自第二次世界大戰以來，首位不相信與友好國家結盟重要性的美國總統」，這影響了美國在全球的地位。

2024年敗選後保持低調

賀錦麗在2024年大選中代表民主黨參選總統，接替時任總統拜登成為候選人，但最終敗給特朗普。她此前於2020年角逐民主黨總統提名但未成功，之後被拜登選為副手。

自2024年敗選以來，賀錦麗一直保持相對低調，並於去年宣布放棄參選加州州長，此舉進一步引發外界對她可能於2028年再度競逐白宮的猜測。

去年出版競選回憶錄

賀錦麗去年8月接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時，曾指稱自己不想再回到政府體制內，但她在同年10月又向英國廣播公司（BBC）暗示，她可能會再次爭取入主白宮。

賀錦麗去年底出版競選回憶錄並展開巡迴宣傳，讓外界紛紛猜測她可能會有後續動作。

 

 

 

 

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