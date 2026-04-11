美伊停火談判 | 伊朗代表團飛機首排座位 擺放死去小學生照片與書包

由伊朗國會議長卡利巴夫、外長阿拉格齊等高級官員組成的伊朗談判代表團周六（11日）凌晨抵達巴基斯坦首都伊斯蘭堡參加美伊談判。首席談判代表卡利巴夫當天在自己的社交媒體賬號發放一張讓人動容的照片，配文「我的飛行同伴們」。

在這張圖片中，一身正裝的卡利巴夫，默默看着第一排座位。座位上，安靜擺放着4名兒童的照片和書包。這些兒童都是在2月28日美國和以色列對伊朗發動軍事行動的第一天，被炸死的南部米納卜市一間小學的學生。

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卡利巴夫率團抵達巴基斯坦。新華社

在美以對伊朗發動軍事行動的第一天，伊朗南部米納卜市的一所小學遭空襲。路透社

事件造成175人死亡，其中168人是學生。美聯社

國會議長：我的飛行同伴們

伊朗談判代表團為悼念這些小學生，被命名為「米納卜168」，意指遭襲米納卜小學遇難的168名兒童。

在美以當天空襲中，米納卜市一所小學遭空襲。伊朗方面表示，空襲造成至少175人死亡，其中168人是兒童。這些孩子本該在課桌前，但卻被無情的戰火奪去了生命。

代表團命名為「米納卜168」

3月23日，伊朗方面公布了美以空襲米納卜一所女子學校的相關畫面，伊朗方面稱這是對該學校的「殘酷襲擊」。