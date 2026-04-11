西班牙戈梅拉島巴士翻落山坡 1英遊客喪命 27人受傷

西班牙大西洋島嶼戈梅拉島（La Gomera）周五（10日）下午發生嚴重車禍，一輛載著英國遊客的巴士墮下山坡，造成一名英國人喪生，另有27人受傷，當中4名傷者情況嚴重。

傷者包括3名兒童

事發於下午1時16分，現場是加那利群島的戈梅拉島，這輛載著28人的白色巴士從公路墮落山坡，導致1名英國77歲旅客喪命，其他乘客受傷，包括3名兒童。4名傷者傷勢嚴重，當中包括63歲的巴士司機。

救援人員在山坡搜救。美聯社

這輛載著28人的白色巴士從公路墮落山坡。路透社

從空拍照片可以看到，事故地點正好是彎道。路透社

巴士乘客都是居住在戈梅拉島渡假村的觀光客，當時正準備前往碼頭轉搭渡輪前往特內里費島，不料車輛在途中出事，事故原因尚不清楚，但當局懷疑煞車失靈。從空拍照片可以看到，事故地點正好是彎道。

熱門旅遊勝地 英外交部助死者家屬

英國外交部已對不幸罹難的公民家屬提供幫助，至於27名傷者都被送往戈梅拉島上醫院，10日晚間已有21人出院、3人留院觀察，另有3名重傷民眾轉送到特內里費島醫院。

加那利群島氣候溫暖，海灘如畫，是西班牙熱門的旅遊勝地。而西班牙是繼法國之後全球第2大遊客的國家。根據國家統計機構INE，2025年有超過1500萬人造訪西班牙旳大西洋群島。

