非洲慈善組織控告哈里王子誹謗 指策劃負面媒體報道

英國哈里王子共同創立的非洲慈善組織Sentebale，對他提出誹謗訴訟。該慈善組織是哈里於2006年為紀念母親、已故戴安娜王妃而創立，目的是幫助萊索托及博茨瓦納的年輕愛滋病患者。

根據法庭文件，Sentebale已於上月24日提出訴訟，指控哈里及另一名前受託人戴爾（Mark Dyer）涉及誹謗行為，2人被指策劃一場針對Sentebale的媒體負面報道。

哈里和梅根再惹是非。路透社

Sentebale董事會主席蘇菲·錢道卡（左二）與哈里（右二）發生爭拗。路透社

哈里於2006年為紀念母親、已故戴安娜王妃而創立慈善組織Sentebale。路透社

Sentebale表示，採取法律行動是因為負面新聞報道對該機構及領導層造成干擾，並損害他們的慈善工作。

過去3年來，哈里多次提出訴訟，指控英國小報侵犯他的私隱，聲稱記者及其所聘的私家偵探涉嫌電話竊聽及非法監控。

哈里共同創立紀念戴妃慈善組織

2006年，哈里與萊索托的塞伊索王子（Prince Seeiso）共同創立Sentebale，在萊索托語中意為「勿忘我」，以紀念他的母親戴安娜，她是愛滋病治療的重要倡導者，並幫助減少了對此疾病的污名化。

2023年，Sentebale內部因籌款策略出現分歧，哈里與塞伊索於2025年3月辭去贊助人職務，以支持已退出的受託人戴爾。

當時他們表示，Sentebale董事會與主席蘇菲·錢道卡（Sophie Chandauka）之間的關係已無法修復。錢道卡後來指控哈里策劃了一場霸凌和騷擾的行動，試圖逼迫她離開。

涉籌款爭拗 去年辭贊助人職務

在爭端發展過程中，錢道卡告訴天空新聞，指哈里為Netflix節目拍攝，影響了原定的Sentebale籌款活動，又表明不滿哈里妻子梅根在活動中意外現身。

英格蘭及威爾斯慈善委員會調查並批評雙方讓此事公開並損害組織聲譽，但未發現Sentebale普遍存在霸凌或厭女症的證據。

哈里否認誹謗指控

委員會行政總裁霍爾茲沃斯（David Holdsworth）於2025年8月發表聲明表示：「Sentebale的問題在公眾視野中展現，使這場有害的爭議損害了慈善機構的聲譽，冒著掩蓋其眾多成就的風險，並危及該慈善機構為其創立時服務的受益人提供服務的能力。」

哈里與戴爾的發言人說：「作為Sentebale 的共同創辦人及創始受託人，他們堅決拒絕這些冒犯且具破壞性的說法。令人驚訝的是，慈善資金現在竟然被用來對那些創建並支持該組織近20年的人提起法律行動，而非直接用於慈善機構成立時服務的社區。」