阿提米絲2號 | 太空艙順利返航濺落太平洋 完成歷史性載人繞月任務

美國太空總署（NASA）「阿提米絲2號」歷史性繞月任務順利完成，4名太空人乘坐的「獵戶座」（Orion）太空飛行器，完成超過半個世紀以來人類首次載人繞月任務後，於美東時間周五（10日）晚成功返回地球，在南加州外海太平洋順利濺落。

自主導航的獵戶座太空飛行器載人艙「誠信號」（Integrity），先進行最後一次、持續8秒的噴射推進器點火，以微調飛行路徑；並在進入地球大氣層前約20分鐘，拋棄裝有主要火箭引擎的服務艙，使艙體隔熱罩暴露。該隔熱罩在劇烈的重返大氣層過程中，承受最高達攝氏2760度的極端高溫。

相關新聞：

阿提米絲2號 | 近距離直擊月球背面 太空人亡妻命名隕石坑

艙體隔熱罩承受2760度極端高溫

在經歷約6分鐘通訊中斷後，飛行器在大氣摩擦力與降落傘減速作用下，從32倍音速降至時速27公里，最終在距離聖迭戈外海數百英里的海面濺落，並安全漂浮。

太空人在恢復通訊後聯繫休斯敦地面控制中心表示：「這裡是誠信號，我們清楚接收到你們的訊號。」隨後於美東時間晚上8時07分（香港時間周六早上8時07分）在太平洋完成濺落。NASA公共事務官員納維亞斯形容這是「一次教科書式的濺落」，而人類探索這個天體鄰居的新篇章已經完成。」

4名太空人狀態良好

美籍指揮官懷斯曼（Reid Wiseman）、駕駛員格洛弗（Victor Glover）、任務專家科赫（Christina Koch）以及加拿大太空人漢森（Jeremy Hansen），已成為自1970年12月阿波羅17號任務以來，首批前往月球並安全返回地球的人類。

懷斯曼回報太空人狀況良好。海軍直升機拍攝畫面顯示，獵戶座上的5個大型氣囊已全部展開，使艙體在不算太洶湧的太平洋海面上保持穩定。

特朗普發文祝賀 邀訪白宮

美國總統特朗普在其社交平台發文，表示歡迎太空人返回地球，並邀請他們訪問白宮。特朗普說：「恭喜阿提米絲2號任務的傑出而才華橫溢的太空人們！整個旅程精彩絕倫，著陸完美無瑕，作為美國總統，我感到無比自豪！期待很快在白宮與你們相見。我們還會再次進行太空飛行，下一步，火星！」

這4名太空人是在4月1日自佛州卡納維拉爾角升空，他們搭乘的太空艙由太空發射系統（SLS）搭載進入地球軌道，進行10天探月任務。過程中，他們進行了為時近7小時的繞月之旅，到達距離地球約40萬6780公里之處，創下人類飛行最遠紀錄，較1970年阿波羅13號創下的約40萬0171公里紀錄多了逾6000公里。

這次任務也是太空發射系統的重要里程碑，證明這套由主要承包商波音公司與諾斯洛普·格魯曼（Northrop Grumman）歷經10多年開發的系統，已具備安全載人進入太空的能力。

睽違半世紀再完成繞月

這是1960至70年代NASA的阿波羅計畫以來，人類再度到達月球附近空域。格洛弗、科赫、漢森也分別寫下歷史，成為首位執行月球任務的黑人太空人、女性太空人，以及非美國籍太空人。

NASA表示，「阿提米絲計畫」的最終目標，是在月球建立長期據點，作為未來人類前往火星的跳板。