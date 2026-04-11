美伊停火談判 | 美軍續增兵中東 特朗普：霍爾木茲海峽將「很快」開放

美國《華爾街日報》報道，美國和伊朗周六在巴基斯坦首都伊斯蘭堡開始談判之際，美軍繼續向中東地區部署戰機和部隊，為後續可能的軍事行動做準備。美國總統特朗普較早前接受《紐約郵報》電話訪問時表示，與伊朗的會談結果將在24小時內明朗，並威脅稱美國軍艦正在重新準備彈藥和武器，如果最終無法達成協議，美軍將恢復對伊朗的軍事行動。

特朗普又強調，無論「有無伊朗的合作」，霍爾木茲海峽都將「很快」開放，並表明美方談判代表團的首要任務是確保伊朗無法擁有核武器。

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特朗普強調，無論「有無伊朗的合作」，霍爾木茲海峽都將「很快」開放。美聯社

特朗普表明，絕不允許伊朗擁有核武器。美聯社

美伊準備討論的協議將會涵蓋霍爾木茲海峽通航。路透社

特朗普指除了霍爾木茲海峽，伊朗已經「沒有其他籌碼」。路透社

若無法達協議 將恢復軍事行動

特朗普周五（10日）下午在馬里蘭州安德魯斯聯合基地登機前對媒體說，美伊準備討論的協議將會涵蓋霍爾木茲海峽通航，他相信這條航道「很快」就會恢復暢通。他說：「我認為進展會相當迅速。即使不是這樣，我們也能通過某種方式將其解決。」

他也表示其他國家會提供協助，但未點名任何國家。他說：「其他國家使用這條海峽，因此我們確實有其他國家出面，他們會協助。這並不容易，我會這麼說，但我們相當快會讓那裡開放。」

特朗普還重申，霍爾木茲海峽是國際水域，他不會允許伊朗對霍爾木茲海峽收取通行費。

絕不允許伊朗擁有核武器

談及即將舉行的美伊談判，特朗普說：「絕不允許（伊朗）擁有核武器。這佔據了協議內容的99%。」他祝願率領美國談判代表團的副總統萬斯「好運」，並稱後者「正面臨一件大事」。

當天早些時候，特朗普在其社交平台Truth Social發文稱，除了霍爾木茲海峽，伊朗已經「沒有其他籌碼」。他說：「伊朗人似乎沒有意識到，他們根本沒有任何籌碼，除了以國際航道來短期勒索全世界。他們今天之所以還存在，唯一原因就是為了談判！」

指伊朗除掌控霍峽外「毫無籌碼」

與此同時，《華爾街日報》引述飛行追蹤數據和美國官員報道，多架美軍戰鬥機和攻擊機已於近期抵達中東，預計來自美國陸軍第82空降師的1500至2000名士兵今後數日內也將抵達。同時，數千名海軍水兵和海軍陸戰隊員正在前往該地區途中。

另據美國海軍官員透露，3月底從維珍尼亞州出發的「布殊號」航空母艦及其護航艦艇，目前正航行在大西洋海域；3月中旬從加州出發的「拳師號」兩棲攻擊艦及其護航艦艇編隊，搭載著第11海軍陸戰隊遠征隊，正航行在太平洋海域。這些艦船可能需要一周以上時間才能抵達中東。