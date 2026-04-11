OpenAI行政總裁大宅遭擲汽油彈 20歲男被捕 或涉AI軍事化爭議

人工智能龍頭OpenAI行政總裁阿爾特曼（Sam Altman）位於三藩市的豪宅，於當地時間周五（10日）凌晨遭遇驚魂事件。一名20歲青年涉嫌向大宅投擲汽油彈後，又轉往OpenAI總部揚言縱火，最終被當地警方拘捕。幸事件中無人受傷，OpenAI隨後發表聲明證實案件，並正配合執法部門調查。

凌晨突襲阿爾特曼寓所 汽油彈引發火警無人傷

事發於周五凌晨約4時，三藩市警方接報指北角區（North Beach）一處民居遭到縱火襲擊。據了解，一名男子向阿爾特曼的寓所投擲燃燒裝置（汽油彈），隨即引致大閘起火，該名男子行兇後迅速逃離現場。警員及消防員趕至撲熄火種，現場無人受傷。

人工智能龍頭OpenAI行政總裁阿爾特曼（Sam Altman）位於三藩市的豪宅，於當地時間周五（10日）凌晨遭投擲汽油彈。路透社

轉戰OpenAI總部叫囂 警方當場制伏

襲擊發生後不足一小時，警方又接獲OpenAI公司報案，指一名男青年在總部大樓外大聲叫囂，並威脅要焚毀整座建築物。警員迅速趕抵現場並將其制伏，經比對後確認其身分與早前在阿爾特曼寓所投擲汽油彈的疑兇為同一人，隨即以縱火及威脅恐嚇等多項罪名將其拘捕。

OpenAI證實受襲 或涉及軍事化轉型爭議

OpenAI發言人事後發出聲明，感謝三藩市警方的迅速行動，保障了員工的安全，並強調案件中沒有人受傷。

雖然警方尚未公佈涉案男子的行兇動機，但近期OpenAI正深陷爭議旋渦。有指該公司近期決定放寬禁令，容許美國政府及軍方將其AI技術應用於機密軍事行動，此舉引發不少民間團體及科技界人士反彈。外界猜測是次襲擊不排除與相關不滿情緒有關。