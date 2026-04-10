拜登子「約戰」特朗普兩子「八角籠MMA」 稱百分百參賽
更新時間：22:04 2026-04-10 HKT
發佈時間：22:04 2026-04-10 HKT
發佈時間：22:04 2026-04-10 HKT
美國政壇或將上演史無前例的「公子對決」。美國前總統拜登之子亨特·拜登（Hunter Biden），近日向現任總統特朗普的兩名兒子小唐納德·特朗普（Donald Trump Jr.）及埃里克·特朗普（Eric Trump）發出「八角籠」格鬥挑戰，並公開表示「百分百」參戰。
左翼評論員牽線 亨特拍片回應
據路透社報道，事件源於左翼社交媒體評論員安德魯·卡拉漢（Andrew Callahan）提出組織一場「八角籠」格鬥賽，對陣雙方為總統與前總統的兒子。亨特·拜登於本月9日在社交平台發布影片回應，稱已接獲卡拉漢邀請，並表明「我告訴他我會參加，只要他能辦成，我百分百出戰。就算辦不成，我也會到場。」
白宮未作回應
截至目前，白宮及特朗普集團均未就此作出即時回應。外界暫不清楚這場「公子對'決」能否成事，以及具體的比賽時間與地點。
此事件引起美國網民熱議，有網民期待這場付費觀看的比賽。報道亦提及，白宮計劃於6月14日舉行的美國建國250周年慶祝活動中，舉辦一場由職業格鬥選手參與的「八角籠」賽事。
不知能否辦成的這場第一公子格鬥賽讓人聯想到2023年科技巨頭祖克柏（Mark Zuckerberg）和馬斯克（Elon Musk）隔空叫戰、引發轟動的那場擬議的鐵籠賽，儘管最終並未成真。
UFC賽事場地的八角籠有八個邊。鐵籠賽因總部位在內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）的UFC等綜合格鬥賽而受到歡迎。
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