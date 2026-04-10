柬埔寨國王確診前列腺癌留北京治療 洪森暫代國家元首
更新時間：21:28 2026-04-10 HKT
發佈時間：21:21 2026-04-10 HKT
發佈時間：21:21 2026-04-10 HKT
柬埔寨宮廷事務部周五（10日）正式發出通告，證實國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）在北京接受身體檢查期間，確診患上前列腺癌。他目前正留京接受治療，期間由參議院議長洪森暫時代理國家元首職務。
料留京治療一至兩個月
通告指出，西哈莫尼經北京的專家團隊診斷後，確診罹患前列腺癌。醫療團隊建議他立即留院，預計療程將持續一至兩個月，因此短期內無法返回柬埔寨。據悉，西哈莫尼過往亦曾多次到訪北京作例行身體檢查。
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國王向國民致以問候
身在海外的西哈莫尼透過通告，向全國僧侶及國民致以問候，並表達深切思念。適逢柬埔寨新年（4月14至16日）將至，他亦與母親莫尼列共同向全國同胞送上新年祝福。王室表示，將會持續關注國王的治療進展，並適時對外公布最新情況。
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