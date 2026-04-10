南韓動物園雄狼逃脫3天下落不明 當局緊急動員逾300人搜捕

南韓中部大田市知名的O-World主題樂園動物園有一隻重約30公斤的雄性狼逃脫，當局隨即動員超過300名警員、消防員及軍人展開大規模搜捕，目前該頭狼仍然在逃，引發市民恐慌。位於動物園附近的大田山城小學一度宣布緊急關閉，以確保師生安全。

挖洞「越獄」 逃脫過程曝光

O-World工作人員是於周三（8日）進行例行檢查時，赫然發現其中一個圍欄出現空缺。翻查閉路電視後，才得知這隻2024年出生的雄狼「勒古」，竟然從圍欄底部的土壤挖出一個洞口，成功「越獄」。

南韓大田市驚傳狼出沒馬路。法新社

當地媒體公布的照片顯示，這頭狼在馬路中央徘徊。X@DreamDaejeon

搜捕狼的行動仍在進行。法新社

搜索人員攜同捕網搜捕。法新社

大田市消防總部接報後，隨即展開大規模搜索行動，動員包括消防、警察及軍人在內，搜救團隊已超過300人。

全城警戒 海陸空搜捕受阻

軍警又部署裝有高畫質攝影機的無人機在上空監控，經過13小時搜尋，無人機曾在動物園後山捕捉到該隻狼的蹤影，但周四（9日）凌晨約1時在動物園附近確認位置後便失去蹤影，至今未再出現。與此同時，受到當地雨勢影響，無人機隊已被迫暫時撤回。

而根據當地媒體發布的影像顯示，有人目擊到這隻狼在大田市區的馬路中央徘徊。O-World園長李寬鍾表示，該隻狼周三吃了2隻雞，因此可以撐3到4天。園方也播放同伴狼的叫聲，透過擴音器進行誘捕行動。

小學一度停課 保師生安全

由於狼具有攻擊性，且脫逃地點距離住宅區不遠，大田市教育廳已採取緊急預防措施。位於動物園附近的大田山城小學周四宣布緊急關閉，以策安全。校方及後考量學期安排，周五（10日）起改為建議家長接送，並恢復正常上課。

當局呼籲大田市民，若發現狼的蹤跡請勿靠近或試圖驅趕，應立即撥打119通報相關單位。

這並非南韓首次發生動物逃脫事件。2023年，首爾動物園的雄性斑馬Sero也曾出走，並在街頭遊蕩，成為矚目新聞。當時Sero最終在狹窄巷弄被麻醉後安全捕獲。

