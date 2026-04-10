美伊停火談判 | 伊朗代表團先到場 特朗普對達協議「非常樂觀」

美國與伊朗的停火談判預計周六（11日）上午在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行，據報伊朗代表團已於當地時間9日晚間抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，代表團由國會會議長卡利巴夫與外交部長阿拉格齊領軍。美方代表團則由副總統萬斯率團，預計周五（10日）抵達。美國總統特朗普表示，他對美國與伊朗達成和平協議「非常樂觀」，認為協議已觸手可及。

在談判前夕，一度傳出萬斯恐因安全考慮不會出席，改由其他白宮高層幕僚代表。但白宮迅速改口，由新聞秘書萊維特宣布，萬斯將率領談判團隊，偕同中東特使威特科夫與特朗普女婿、顧問庫什納前往伊斯蘭馬巴德，與伊朗展開首輪協商，顯示美方對此次對話的重視程度大幅提升。

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巴斯斯坦談判會場警戒森嚴

另外，伊朗駐巴基斯坦大使穆加達姆日前曾在社交平台發文，提及伊朗代表團將赴伊斯蘭馬巴德參與對美談判，但該則貼文隨後被無預警刪除，引發外界揣測德黑蘭當局對巴基斯坦作為「中立場地」的信任度出現動搖。

此外，《華爾街日報》也指出，伊朗半官方媒體《邁赫爾通訊社》（Mehr）、《法斯通訊社》（FNA）一度否認官員已抵達巴基斯坦的說法，使相關消息更顯混亂。

知情人士透露，會談地點選在伊斯蘭馬巴德的塞雷納酒店（Islamabad Serena Hotel），當地政府已大幅提升保安層級，不僅清空酒店住客並由政府接管，周邊道路也全面封鎖，全市同步加強設置檢查哨站、路障及巡邏，並部署額外安全部隊，以確保談判順利進行。

美促以對黎巴嫩軍事行動保持「低調」

而特朗普周四（9日）表示，他對美國與伊朗達成和平協議「非常樂觀」，認為協議已觸手可及。他還表示，已要求以色列對黎巴嫩的軍事行動保持「低調」。

特朗普接受美國全國廣播公司（NBC）記者電話訪問時稱，相比面對媒體時，伊朗領導層成員在對話時的措辭「通情達理得多，他們正在同意所有不得不接受的事項」。他同時威脅說：「如果他們不達成協議，後果將極其痛苦。」

特朗普證實他周三（8日）曾與以色列總理內塔尼亞胡通電話，並要求以色列減少其在黎巴嫩境內的軍事行動。他表示，內塔尼亞胡會「採取低調處理的方式」。

伊朗：美以須履行「黎巴嫩停火」承諾

伊朗副外長哈提卜扎德則表示，以色列周三（8日）對黎巴嫩發動的空襲「嚴重違反」有關停火安排。停火安排應涵蓋黎巴嫩，但美國和以色列對此持不同說法，美國「必須在戰爭與停火之間作出選擇」。

哈提卜扎德說，伊朗已向白宮發出非常明確的訊息，稱美國不能一邊要求停火，一邊放任盟友「開始一場屠殺」。他說，伊朗、美國及其各自盟友都應遵守停火，而黎巴嫩真主黨「確實遵守了這一安排」。

伊朗外交部發言人巴加埃指出，若要舉行停戰談判，美國必須先遵守其停火承諾，而這些承諾中包含了黎巴嫩的停火協議。然而，美國與以色列卻堅稱該部分並非協議內容。

