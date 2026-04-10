日本外交藍皮書︱中國被降級為「重要鄰國」 北京：日相涉台論損害兩國關係政治基礎

中日關係自高市早苗上任後的「台灣有事」言論而出現緊張。共同社報道，日本外相茂木敏充今日（10日）在內閣會議上報告總結2025年外交與國際局勢的2026年版《外交藍皮書》。其中關於中國的表述提到，將中日從2025年版的「最重要雙邊關係」，將中國降級為「重要鄰國」。中國外交部對此回應稱，日本首相高市早苗的涉台言論損害中日關係的政治基礎，呼籲日本反思糾錯。

報道指，這反映因首相高市早苗圍繞台灣有事的國會答辯而急轉直下的日中關係。藍皮書指出，自去年11月高市作出上述答辯以來，中方對日本加強了單方面指責和脅迫性舉措。此外還表示為了早日平息緊張的伊朗局勢，將繼續付諸外交努力。

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日本首相高市早苗去年10月發表就任後的首次施政演說（所信表明演說），其間她稱 中國是「重要鄰國」。



藍皮書列舉中國軍機向日本自衛隊戰機照射雷達和兩用物項對日出口管制。同時指出日本就對話持開放態度，未採取關上大門的做法。



藍皮書亦提及今年2月美國和以色列對伊朗發動襲擊，指出「包括能源安全保障在內中東地區的和平與穩定對日本而言極為重要。」此外還寫明決不允許伊朗開發核武器的立場。



對於保持良好關係的南韓，藍皮書維持「作為夥伴繼續合作的重要鄰國」這一定位，強調「日韓關係的重要性日益增強」。

關於嚴重關切事項，藍皮書列舉了台灣海峽緊張局勢加劇、朝鮮核與導彈開發、俄羅斯與朝鮮軍事合作的進展。藍皮書提出以日美同盟為基礎，與七國集團（G7）、澳洲、印度、南韓等方面多層次地深化合作。

外交部發言人毛寧。

中國外交部回應

中國外交部發言人毛寧周五在例行記者會上應詢時說，中日關係當前局面的根源在於日本首相高市早苗發表涉台謬論，背信棄義，損害中日關係的政治基礎，挑戰戰後國際秩序。

她強調，日方應當恪守中日四個政治文件和自身所作承諾，反思糾錯，以實際行動維護中日關係的政治基礎。