美伊停火 | 研判中東續混亂 日本將釋出第2波石油儲備

日本政府周五（10日）上午在首相官邸召開第3次因應中東局勢的相關閣員會議，首相高市早苗在會上宣布，由於中東局勢引發能源供應緊張，日本將於5月上旬啟動第2輪石油儲備釋放，釋放的石油儲備可滿足日本國內20天需求。

日方研判，即使美國與伊朗達成停火協議，能源運輸要衝霍爾木茲海峽仍會繼續處於混亂狀態。高市為此表示：「希望能為穩定供應原油做好萬全準備。」

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高市指出，住宅建設與汽車塗裝用的稀釋劑，流通已經發生問題。法新社

日本高度依賴進口能源。法新社

建屋與汽車塗裝用稀釋劑 流通出問題

高市指出，住宅建設與汽車塗裝用的稀釋劑，流通已經發生問題，另外生產綠茶之際使用的重油，供應也出現疑慮，已經指示相關單位排除這些狀況。她也提到，醫療手套等產品的原料是中東產石油製品，並在亞洲生產，「從確保供應與強化供應鏈的觀點出發，有必要評估與亞洲各國合作與支援」。

日本已經在3月中旬起，釋出第一波總計約50天份的石油儲備，釋出作業預計在4月底前結束，之後計劃開始釋出第2波儲備。

高度依賴進口能源

日本高度依賴進口能源，截至今年2月底對中東原油依賴度為94.2%。美國和以色列2月底對伊朗發動軍事打擊以來，霍爾木茲海峽航運持續受阻，日本石油進口陷入停滯，作為石油製品的石腦油等化工原料進口也中斷，導致相關產品價格大漲，經濟遭受嚴重衝擊。

日本政府3月16日啟動釋放石油儲備，釋放總量約合8000萬桶，相當於日本國內約45天的石油用量，規模創下歷史新高。

提供補貼 平抑汽油零售價

日本經濟產業省數據顯示，截至2025年底，日本國內石油儲備可滿足其254天需求。釋放石油儲備後，截至3月底日本國內石油儲備水平已降至234天。

此外，日本政府還恢復向批發商提供價格補貼以平抑汽油零售價，汽油價格目前雖然回落，但財政也背上沉重包袱。野村證券經濟學家野崎宇一朗表示，目前日本政府為此項補貼準備的財政資金共計約1萬億日圓，「如果國際油價持續高企，這些資金可能會在5月底耗盡」。