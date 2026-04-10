美伊停火 | 伊朗前外長遇空襲傷重不治 德黑蘭住所被炸 妻子當場喪命

美伊停火兩周，即將進行談判之際，傳出伊朗81歲前外長哈拉齊（Kamal Kharazi）在美以本月初的一次空襲中重傷、最終在周四（9日）不治的消息，震驚伊朗政壇。據報該次空襲也導致其妻子當場喪命。哈拉齊曾表示德黑蘭可能會尋求發展核武。

哈拉齊位於首都德黑蘭的住所上周遭到攻擊，他的妻子當場身亡，哈拉齊本人則是「傷勢嚴重，緊急送院救治」。然而，經過多日搶救，仍未能挽回這位伊朗政壇老將的性命。哈拉齊的死訊引起不小的關注，他曾任伊朗駐紐約聯合國總部代表，並在1997年至2005年擔任外交部長。卸任後，他持續擔任外交部旗下國際關係戰略委員會主席，並在穆傑塔巴繼任最高領袖後，哈拉齊繼續擔任最高領袖辦公室的外交政策顧問，在伊朗外交決策圈具有一定影響力。

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哈拉齊位於首都德黑蘭的住所上周遭到攻擊。美聯社

哈拉齊曾揚言打到經濟痛苦，逼特朗普讓步。路透社

曾揚言打到經濟痛苦 逼特朗普讓步

哈拉齊於3月接受美國媒體專訪曾警告，伊朗政府準備與美國打一場長期戰爭，揚言會打到經濟痛苦，以此逼迫美國總統特朗普讓步。

哈拉齊曾在伊朗改革派總統哈塔米（Mohammad Khatami）任內擔任外交部長，後出任已故最高領袖哈梅內伊的外交事務顧問。他在2022年接受半島電視台訪問時表示，德黑蘭「具備製造核彈的技術能力，但伊朗尚未作出要打造核彈的決定」，引發外界對伊朗意圖的憂慮。

指看不見有任何外交空間

伊朗戰事爆發後，哈拉齊接受美國有線新聞網（CNN）專訪時稱，「我看不見還有任何外交空間」，並指控特朗普「欺騙他人，未信守承諾」，伊朗在2次談判中經歷到這一點，「他們在我們正在談判時攻擊我們」。

他並揚言，除非經濟壓力累積到其他國家願意介入，來保證終止美國和以色列人對伊朗的侵略，否則沒有空間；他也暗示波斯灣和更廣泛地區國家，需要對美國施加壓力，促使華府結束戰爭。