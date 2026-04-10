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無人機突襲蘇丹婚禮場地 至少56人死亡107人傷

即時國際
更新時間：11:20 2026-04-10 HKT
發佈時間：11:20 2026-04-10 HKT

蘇丹西部北達爾富爾州庫圖姆市周三（8日）下午遭到無人機襲擊，造成56名平民死亡，另有107人受傷。事發時，現場正舉行一場婚禮，死者包括17名兒童。

今次空襲在蘇丹快速支援部隊控制的居民區發生，新華社引述目擊者說，無人機自庫圖姆東北方向來襲，擊中薩拉馬區舉辦婚禮的民房。襲擊造成約5處房屋損毀，現場建築坍塌嚴重，大量民眾被困廢墟。

2023年4月以來，蘇丹武裝部隊與快速支援部隊爆發武裝衝突，其中北達爾富爾州是衝突重災區。路透社
2023年4月以來，蘇丹武裝部隊與快速支援部隊爆發武裝衝突，其中北達爾富爾州是衝突重災區。路透社

17兒童死 傷者多為老人及婦女

當地一名醫護人員指，其醫院已收治今次襲擊中的數十名傷者，另接收40餘具遺體，目前仍有傷者被陸續送至醫院。

傷者多為老人與婦女，且部分人員傷勢危重。受當地戰亂影響，醫療物資與醫護人員極度短缺，傷者救治工作面臨巨大挑戰。

蘇丹武裝部隊涉發動襲擊

事發後，蘇丹快速支援部隊發表聲明，明確指認今次空襲由蘇丹武裝部隊發動，稱其蓄意攻擊無武裝平民，構成嚴重戰爭罪行。截至目前，蘇丹武裝部隊尚未就此事作出任何回應。

2023年4月以來，蘇丹武裝部隊與快速支援部隊爆發武裝衝突，在首都喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區，其中北達爾富爾州始終是衝突重災區。

近2年來，針對平民、市場、醫院等非軍事目標的無人機襲擊頻發，大批無辜民眾傷亡，數百萬人流離失所，當地人道主義危機持續惡化。

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