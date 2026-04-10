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美伊停火 | 伊朗最高領袖提3點主張：賠償損失、霍峽新規、不棄權利

即時國際
更新時間：10:47 2026-04-10 HKT
發佈時間：10:47 2026-04-10 HKT

伊朗新任最高領袖穆傑塔巴上任後持續神隱，多次發聲都是透過書面訊息。他在周四（9日）最新聲明中強調，伊朗過去和現在都不尋求戰爭，並提出3點主張：侵略者必須賠償損失，霍爾木茲海峽的管理將進入新階段，以及伊朗絕不放棄正當權利，並將區內所有「抵抗陣線」視為整體。穆傑塔巴表明，伊朗將在談判桌和戰場上推進既定目標，「徹底戰勝敵人」。

強調伊朗不尋求戰爭

伊朗國營電視台主持人宣讀穆傑塔巴就前最高領袖哈梅內伊遇襲身亡40天和當前戰事等議題發表的書面聲明，聲明說：「我們沒有尋求戰爭，我們也不想要戰爭。」

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伊朗新任最高領袖穆傑塔巴上任後持續神隱，多次發聲都是透過書面訊息。路透社
伊朗新任最高領袖穆傑塔巴上任後持續神隱，多次發聲都是透過書面訊息。路透社
穆傑塔巴自從獲任命為最高領袖後，至今仍未公開露面。路透社
穆傑塔巴自從獲任命為最高領袖後，至今仍未公開露面。路透社
穆傑塔巴已多次發表書面聲明。路透社
穆傑塔巴已多次發表書面聲明。路透社

穆傑塔巴在聲明中回顧近期局勢發展，表示伊朗在衝突中付出重大犧牲，指責敵人犯下嚴重罪行，對哈梅內伊表達緬懷、悼念。他宣布，伊朗民族在這場「強加的戰爭」中取得「決定性勝利」，伊朗正崛起為重要力量，霸權體系正走向衰落，這一切成果源於伊朗軍民的浴血奮鬥。

籲人民參與 全國團結

他特別強調人民參與的重要性：「你們在廣場上的呼聲，將影響談判結果。」他呼籲全國團結，呼籲民眾持續活躍參與、互相扶持，以減輕戰事壓力，並提醒民眾警惕敵對媒體發布的訊息。

就地區局勢，穆傑塔巴向伊朗「南方鄰國」喊話，呼籲他們正確理解當前形勢，遠離「剝削你們的專橫者」，向伊朗展示善意。

追討「烈士血債」

他明確提出三點主張：一是伊朗必定向侵略者追索「戰爭賠償」，追討「烈士血債」；二是伊朗對霍爾木茲海峽的管理必將進入一個新階段；三是伊朗絕不放棄自身正當權利，將把地區所有「抵抗陣線」作為一個統一整體加以考量。

另一方面，伊朗國會議長卡利巴夫指出，儘管外部勢力持續施壓，但伊朗國防力量和社會運行保持穩健，民眾凝聚力依然很高，若美國遵守承諾，伊美可能啟動談判；否則，伊朗將考慮恢復行動，伊朗民眾和武裝部隊已為各類情況做好準備。

國會議長：伊朗為各類情況做好準備

卡利巴夫表示，伊朗堅持將軍事與外交手段結合，並對取得戰爭的最終勝利充滿信心，美國接受伊朗提出的談判原則，是伊方取得的階段性成果。

同時，卡利巴夫強調伊朗在國防和地區戰略方面取得重要成果，稱伊朗在發展導彈與無人機能力方面，依託青年力量和本土技術實現防禦獨立。伊朗導彈和無人機以極低成本突破先進防禦系統，並將霍爾木茲海峽潛在影響力轉化為對美國經濟的重要威懾，有效提升國家自主防衛能力。

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