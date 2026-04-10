遊歐注意 | 歐洲出入境系統EES今起全面啟用 機場過關擠塞引發關注

歐洲出入境系統（EES）周五（10日）起全面啟用，要求非歐盟公民的旅客在邊境登記時掃描護照，並進行指紋與人臉拍攝。這個系統藉由採集旅客臉部影像與指紋，進行生物辨識。

EES系統核心措施包含以數碼方式紀錄出入境及拒絕入境的資訊，是為了提升邊境安全、減少犯罪而設計的自動化監測系統，去年10月12日上路。歐盟給予神根成員國6個月的緩衝期，依各國情況可分階段引入，最遲在4月10日將系統建置完成。

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歐洲出入境系統（EES）收錄非歐盟公民的旅客指紋及臉部照片等生物辨識資料。歐盟委員會

EES系統針對非歐盟旅客。路透社

比利時布魯塞爾機場面對長更長的通關排隊人龍。路透社

針對這項新系統全面實施，歐洲國際機場協會表達擔憂。事緣自實施以來持續面對系統穩定度不足、邊檢人員人手短缺、硬件設備建置速度不如預期、機場人潮過多等挑戰。

機場通關等2小時是常態

歐洲國際機場協會日前發聲明指出，從歐洲各機場蒐集的最新數據顯示，機場邊境通關的等候時間持續惡化，在高峰時段，等候時間達到2小時已是常態，部分機場甚至面對更長的排隊人龍。

其中比利時將暫緩EES中有關生物辨識資料的登記，理由是在測試期間造成機場出現嚴重的排隊人潮。

歐洲國際機場協會呼籲歐盟執委會應提供全面暫停EES的緊急權限，因為僅靠部分暫停的權限，不足以機場應對大幅延誤的情形；同時敦促政策制定者，不應將「等候時間超過1小時」視為常態，這將損害旅客體驗與歐洲航空運輸系統的效率。

已識別逾600名構成安全風險人士

根據歐盟的統計數據，自去年EES系統啟動以來，已有超過4500萬人次經由這項系統進入或離開歐洲國家。其中超過2.4萬人因各種原因被拒絕入境，例如無法提供充分的入境理由、文件過期或持偽造證件。

與此同時，這項系統已識別600多名對歐洲構成安全風險的人士。歐盟指出，這些人被某一個國家拒絕入境後，相關的紀錄會保存在系統中，若試圖從另一個使用這項系統的國家入境，邊境執法機關能夠直接查到拒簽紀錄。