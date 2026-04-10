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奪命捉迷藏｜父母外出誤困冷凍櫃 一「死亡機關」令小姊弟窒息身亡

即時國際
更新時間：09:18 2026-04-10 HKT
發佈時間：09:18 2026-04-10 HKT

南美洲國家Colombia發生一宗令人心酸的家庭悲劇。維斯塔埃爾莫薩（Vista Hermosa）一對年僅8歲與5歲的姊弟，在家中玩耍期間誤困冷凍櫃，最終因缺氧不幸身亡，事件震驚當地社區。

冷凍櫃密封性高 變死亡機關

根據《每日郵報》報道，兩名死者為8歲姊姊希優里（Siori Guevara Tiller）與5歲弟弟達里安（Darian）。事發當晚，兩人的父親布萊恩（Bryan Guevara Treviño）與母親外出約20分鐘，留下孩子在家中玩耍，未料卻釀成悲劇。

維斯塔埃爾莫薩（Vista Hermosa）一對年僅8歲與5歲的姊弟，在家中玩耍期間誤困冷凍櫃，最終因缺氧不幸身亡。
維斯塔埃爾莫薩（Vista Hermosa）一對年僅8歲與5歲的姊弟，在家中玩耍期間誤困冷凍櫃，最終因缺氧不幸身亡。
冷凍櫃密封性極佳，櫃門一旦關上便難以從內部開啟，導致兩人受困其中，最終因缺氧窒息。Alamy 示意圖
冷凍櫃密封性極佳，櫃門一旦關上便難以從內部開啟，導致兩人受困其中，最終因缺氧窒息。Alamy 示意圖

警方初步調查指出，兩名孩童疑似在玩捉迷藏時，突發奇想躲進家中一座閒置、未通電的大型冷凍櫃中。然而該冷凍櫃密封性極佳，櫃門一旦關上便難以從內部開啟，導致兩人受困其中，最終因缺氧窒息。

父親返家後發現屋內異常安靜，遍尋不見子女，一度以為只是躲藏玩耍。其後發現冷凍櫃緊閉，打開後驚見兩人已失去意識倒臥其中。

當局籲家長提高警覺　防範類似意外重演

夫妻隨即將子女送院搶救，惟醫護人員經數小時努力後，最終仍宣告不治。

當地警方已就事件展開正式調查，初步認為屬因短暫疏忽引發的意外。當局指出，將幼童單獨留在家中存在風險，加上未有妥善處理具密閉危險的設備，最終釀成悲劇。

事件引起外界對兒童安全的關注。相關部門呼籲家長避免讓年幼子女獨留家中，並應確保大型電器或密閉容器妥善上鎖或移除，以防發生類似憾事。

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